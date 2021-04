Tomás Guasch: "El calendario está matando el juego. ¿Les parece bien? A mí una estafa"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de juego y El Patidazo de COPE, analiza en Tiempo de Análisis la recta final del campeonato de Liga, con todo por decidir a falta de cinco jornadas.



"¡Hola! Librito dedicado de hoy a los espanyolistas: ‘Canito, el gesto de un rebelde’. La vida de uno de los grandes ídolos de la historia perica y los tiempos añorados del viejo Sarriá. ¡Va por ellos! Libros y fotos. Ayer me enviaron esta. Zidane y Pablo Laso. Dos de los héroes de la semana. Empezó la cosa con Nadal en el Godó y acabó con el sensacional triunfo del Granada en el Camp Nou, con Diego Martínez al mando. Para mí el entrenador del año en el fútbol español. Todos estos señores son un ejemplo de sacrificio, de vergüenza torera, de voluntad, de trabajo. A estos no les regalaron ningún parcial. Y la Superliga. No les daré el tostón con este asunto. Si se comprometen a que cada Liga nuestra es como esta, planteemos otra vez la Superliga. Si son capaces de repetir a falta de cinco jornadas tres puntos entre el primero y el cuarto, si esto es así, hablemos de la Superliga. ¿Quién va a ganar la Liga? No tengo ni idea. Imagino el que más tiempo consiga estar en pie. Hay un dato terrible. El Madrid ha tenido más lesiones y enfermedades que goles en lo que va de Liga. Ayer gran mérito del Granada; con nueve bajas se llevó el triunfo. Apúntense otra. El 7 de mayo y el 16, en nueve días, tres jornadas. Partido cada tres días para decidir el campeonato por arriba, por abajo y por el medio. Dejan para después la última que igual no vale para nada. ¡Qué fenómenos! El calendario está matando el juego. ¿Les parece bien? A mí una estafa. Y como no me quiero enfadar vuelve con el Cano… un tipo magnífico".





⚽️✍️ Sorpresón del Granada en el Camp Nou ante un Barcelona que ya no depende de sí mismo para ganar LaLiga

"Le hace bien al fútbol español"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha estimado que la "novedosa" igualdad en la pelea por el título de Liga, con cuatro aspirantes a falta de cinco jornadas, "le hace bien al fútbol español y hace "aún más importante el partido a partido", una recta final que afronta "confiando en estos futbolistas que están haciendo una temporada muy buena". "(La igualdad) es novedosa y creo que le hace bien al fútbol español, no tengo ninguna duda.



La posibilidad de que haya tantos equipos compitiendo por ganar lo hace mucho más importante. Sevilla, Madrid, Barcelona y nosotros estamos inmersos en una opción a cuatro y está claro que el partido a partido toma aún más importancia", valoró Simeone ante la prensa.

"No me alegro de las derrotas de los rivales"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que lo que ha conseguido su equipo hasta el momento y lo que está haciendo, vivo en 'Champions' y en LaLiga Santander pese a una plaga de lesiones, no es un "milagro" sino tener creencia en sí mismos y "trabajo y dedicación".