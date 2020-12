Tomás Guasch: "Al Barça le golea cualquiera, el problema no es el rival, son ellos mismos"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analiza los posibles rivales de los equipos españoles en el sorteo de la Champions que se celebra este lunes. Al Real Madrid le asigna el Leipzig, al Atlético el PSG o el Chelsea, al Barça cualquiera y al Sevilla el Borussia Dortmund.

“Lecturitas de viernes, libro con sus años, pero inmortal, ‘Memorias de un Bufón’, de Albert Boadella, El Maestro. Tiempo de previa del sorteo. Esos días nos ponemos cachondos todos: periodistas, enfermeras, domadores…. Quién pasará, las bolas, quién tocará. Lo mío está claro. Para el Madrid el Leipzig, el más difícil dice el equipo médico habitual, por tanto es ese. Si toca el Oporto lo ven de blanquiazul, se creen que es el Alavés, se pasean por Oporto, unas botellitas de vino verde, unas toallas, 2-0 y a remontar, el Leipzig y se enchufan el primer día. El Atleti más o menos eh. A aquellos incalificables rusos no les ganó, hubo que ir allí con el gancho a Austria. Hombre, el Bayern no y el Liverpool dos años tampoco, pero PSG o Chelsea, PSG o Chelsea… ¡Cholismo! El Barça, es igual, le golea cualquiera, entonces el problema no es el rival, son ellos, un año romperán esa tendencia maligna, hombre tampoco el Bayern que agosto está aquí al lado, pero es igual, el Barça el que toque. Y el Sevilla si pone lo que tiene que poner, el más serio de todos, el Dortmund, para el Sevilla el Dortmund. Eso es lo que hay. ‘Memorias de un Bufón, Albert Boadella, suerte con las bolas”.

El Real Madrid tras su victoria ante el Borussia Monchengladbach es el único equipo español que pasa a los octavos como primero de grupo. Lo que supone que tendrá rivales más asequibles que Atlético, Barcelona y Sevilla, que acceden a los octavos como segundos de sus grupos.

COPE retransmitirá el sorteo de los octavos de final que se celebrará el próximo lunes 14 de diciembre a las 12:00 horas.

Posibles rivales del REAL MADRID : Oporto, Atlanta, Lazio o Leipzig.

: Oporto, Atlanta, Lazio o Leipzig. Rivales del ATLÉTICO DE MADRID : Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus o PSG.

: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus o PSG. Posibles rivales del BARCELONA : Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund o PSG.

: Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund o PSG. Posibles rivales del SEVILLA: Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund, Juventus o PSG.

Reparto por países de los 16 equipos clasificados para los 1/8 de final de la Copa de Europa:

4 Alemania y España

3 Inglaterra e Italia

1 Francia y Portugal



El año pasado:

4 España e Inglaterra

3 Alemania e Italia

2 Francia — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 9, 2020

El Barcelona no pudo garantizarse la primera plaza de su grupo y cayó goleado ante el Juventus (0-3) el pasado martes, en su primera derrota europea en el Camp Nou desde 2013, y en un partido en el que encajó dos goles de penalti por primera vez en Europa, ambos transformados por Cristiano Ronaldo.

De esta manera, los azulgrana acabaron de la peor manera una racha que duraba desde 2013 y que se había prolongado durante 38 partidos, con 34 victorias y 4 empates.

El Barça tardó media hora en comparecer en el partido y lo pagó caro. En un encuentro de duelos, el clásico de Messi y Cristiano Ronaldo; de excompañeros (De Jong y de Ligt) y de jugadores con camisetas intercambiadas en verano (Pjanic-Arthur); los azulgranas siguen caminando por el alambre, ahora también en Europa.

Cinco, diez minutos... 0-1, quince minutos..., 0-2, veinte minutos para el Juventus... El Barcelona se desangró. Sin alma, sin ideas y sin un plan, el equipo de Ronald Koeman parecía tener aun la cabeza en Cádiz, donde vivió su último batacazo, y le daba igual el cambio de escenario, de once o de competición.

Ni con Braithwaite ni con Riqui Puig, nada cambió, pese a los intentos de Leo Messi. Incluso el Juventus pudo aumentar su ventaja -a Bonucci le anularon un gol por fuera de juego en el 75-. Al final, los barcelonistas serán segundos y necesitan recuperarse, porque se ha demostrado que Europa, ya no es su refugio, después de haber ganado los cinco primeros partidos.