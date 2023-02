Manolo Lama: "El Real Madrid ha logrado el objetivo, aunque no ha hecho un buen partido"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó en Tiempo de Análisis la victoria del Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes contra el Al-Ahly (1-4). El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti disputrá la final este próximo sábado ante el Al-Hilal saudí que venció al Flamengo en la segunda semifinal.

"El Real Madrid ha conseguido el objetivo que era clasificarse para la final del Mundial de Clubes del próximo sábado a las 20:00 horas. Y es cierto que el Madrid no ha hecho un buen partido, porque aunque marcó cuatro goles y falló un penalti no puede regalar tantas ocasiones como ha hecho hoy contra el Al-Ahly.

Los de Ancelotti son un equipo al que le faltan piernas y pulmones cuando están Kroos y Modric en el campo. Y por eso hoy el encuentro se ha convertido en un correcalles de ida y vuelta. Rodrygo y Vinicius, ante la ausencia de Benzema, hicieron un buen partido. Y lo mejor fueron los goles. Vimos golazos de auténtico lujo como el de Valverde y el estratosférico anotado por Rodrygo cun una jugada genial de Dani Ceballos, con taconozao incluido a lo Guti en Riazor.

Hay que destacar que el Real Madrid es muy superior a los rivales que han llegado a este 'Mundialito'. Y lo único que tiene que hacer el sábado es conseguir un nuevo título para llevárselo a las vitrinas. Pero seguro que Ancelotti no estará contento con el computo global de los 90 minutos".

Lunin: "Vinicius ha disfrutado del partido"

El portero del Real Madrid Andriy Lunin dijo tras la victoria de su equipo ante el Al Ahly en la segunda semifinal del Mundial de Clubes (1-4) que Vinicius, autor del primer gol, "estaba disfrutando del juego" durante el encuentro.

"Vinicius estaba disfrutando del juego, de la vida, de todo, es muy buen regateador", comentó el portero ucraniano, y añadió que era normal que la defensa del equipo cairota fuera "más agresiva" contra él "porque si no, él va a hacer lo que quiere".



El guardameta calificó el encuentro de "complicado", pero subrayó que él y sus compañeros hicieron "un buen partido". "Esta vez hemos jugado bien, marcamos muchos goles y esto da confianza. Se trata de jugar bien y preparar bien la final", aseveró.



Lunin, titular tras la lesión del belga Thibaut Courtois, manifestó que debe "seguir igual y seguir mejorando a todos los niveles".

Rodrygo: "Sé que las cosas con Vinicius no van a cambiar"

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, opinó este miércoles que la polémica en torno a su compañero y compatriota Vinícius "es un tema delicado". "No sé qué decir; sé que las cosas no van a cambiar", dijo tras la victoria de su equipo en Rabat en las semifinales del Mundial de Clubes contra el egipcio Al Ahly egipcio.

"Intentamos hablar de otras cosas, de fútbol, de lo que hacemos de bueno ahí", afirmó preguntado por su compañero de equipo en declaraciones tras el partido.



Sobre la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Ahly, opinó que fue "un partido duro", pero que el Real Madrid jugó bien. Y acerca de su posición en el campo de número 9 reconoció que es donde le gusta jugar. "Es donde puedo crear más peligro", añadió.



Rodrygo admitió que el entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, le pide "paciencia" y "no estar siempre de titular". "Es difícil, pero lo intento porque tenemos un equipo muy bueno, grandísimos jugadores, y todos quieren jugar, pero es difícil tener paciencia".