Tomás Guasch, vestido "con nuestro traje de batalla durante estos tiempos" y con su amigo Mohamed

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este sábado por el 'Tiempo de Análisis' para dar una visión particular del próximo de Mundial. Lo hace acompañado de su amigo 'Mohamed Al-Cur' y vestido "con nuestro traje de batalla durante estos tiempos".

"Me he venido a Marbella, qué maravilla, que es lo más catarí que tenemos a ver a mi amigo Mohamed Al-Cur que dice que España va a ganar no se qué. Este es un jeque de verdad, con mando en plaza y tiene la privacidad de no poder salir por ahí. Tiene un punto del Atleti, aquí con el rojo y blanco y nos hemos venido aquí para ver cómo ve el asunto.

Que dice que Luis Enrique y Amunike son dos ingenieros que están por no sé donde, creo que entiende poca cosa y dice que va a ganar Brasil y me he perdido un poco, pero parece que sí, que Vinicius va a ser incluso pichichi. Está Marbella enloquecida con el campeonato y con nuestro traje de batalla durante estos tiempos.

Muchas gracias por todos estos días que van a venir de fútbol magníficos y que iremos a Qatar cuando acabe todo esto, cuando se acabe el Mundial que dicen que veremos el Qatar de verdad. Viva España y viva Qatar".

Un Luis Enrique Martínez suelto, natural, mostrando cómo es de puertas adentro, hizo su primer directo como 'streamer', con picos de audiencia que acariciaron los 200.000 seguidores y con sentido del humor, admitió que le gusta el mote de 'Luis Padrique' y saludó al exfutbolista Mauro Tassotti, que le rompió la nariz en el Mundial de Estados Unidos 1994, e incluso a su excompañero nigeriano en el Barcelona Emmanuel Amunike.

Balde se suma a la concentración

El defensa Alejandro Balde se sumó a primera hora de la tarde a la concentración de la selección española en la Universidad de Catar, tras volar desde Barcelona para ocupar la plaza que deja José Luis Gayá por un esguince de tobillo, recibido con cariño a su llegada por el capitán Sergio Busquets que introducirá en el grupo al único jugador que no había sido llamado hasta el Mundial.

???? Alejandro Balde ya está en Doha.



?? Y la cadena @COPE hemos ido al aeropuerto a recibir al lateral izquierdo del Barça. Debuta en una convocatoria con la Absoluta, con 19 años, y en una fase final de Mundial. @tjcope@partidazocopepic.twitter.com/UuvFM8pU4Q — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) November 19, 2022

Tras 24 horas de locura, Balde ya descansa en su habitación en el 'cuartel general' de España en Doha. Hace 24 horas, cuando recibió la llamada de Luis Enrique, estaba en Sevilla con la sub'21. Su vida cambió de golpe y tras un primer viaje a Barcelona a última hora del viernes, a primera hora del sábado se embarcaba en un vuelo rumbo al Mundial y a su estreno con la absoluta.