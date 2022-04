Juanma Castaño: "El Real Madrid tiene tres frentes abiertos; se pueden ver desde un prisma positivo"

El final de la temporada se acerca y, como es habitual, con ello llegan las consecuciones matemáticas de títulos, las celebraciones y los próximos fichajes. Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del último mes de competición del Real Madrid.

"¿Qué tal? ¡Muy buenas! Tiene el Real Madrid tres frentes abiertos y se pueden ver desde un prisma absolutamente positivo: la Champions, el posible alirón y Mbappé. Estamos exactamente igual que en las eliminatorias contra el PSG menos ante el Chelsea. El Madrid puede que no sea favorito, pero quien se atreve a decir que no es favorito. ¿Creen que en Manchester los seguidores del City son muy favoritos y que están muy por encima del Madrid? Estoy convencido que no después de lo que han visto en esta edición de la Champions. Es imprevisible. A principio de temporada pensaba que el City era el mejor equipo de Europa y hoy creo que está 50-50. En el caso del Liverpool-Villarreal es cierto que el Liverpool es imparable. Ojalá el Villarreal lo consiga, pero el Liverpool, en estos momentos, el mejor equipo del mundo. El alirón, pues eso, cuestión de un punto. Será el fin de semana, lo normal parece que será el fin de semana. Cuando consiga el alirón el próximo debate si el Atleti le tiene que hacer pasillo en el derbi. Otra semana más de lío. Y luego el tema Mbappé. Lo tenía más claro de lo que lo tengo. Aunque esté la cosa firmada debe estar pidiendo algo más. O algo pasa, veo al entorno un poco raro, y veo al PSG que todavía alberga alguna posibilidad. En realidad, es otro de los títulos que se juega el Madrid en este mes de mayo".













La revancha contra el Manchester City

El Real Madrid buscará a partir de este martes el pase a la final de París de la Liga de Campeones 2021-2022 contra el Manchester City inglés, actual subcampeón de Europa y frente al que intentará tomarse la revancha de la última que vez que se cruzaron en la máxima competición continental.

Esta será la tercera vez que el conjunto de Carlo Ancelotti y el de Pep Guardiola se vean las caras en una fase eliminatoria de la Champions, y la segunda vez que esté en juego el billete para pelear por el título.

El Real Madrid espera a finales de mayo para que Mbappé desvele su futuro

Como viene informando nuestro compañero Melchor Ruiz, desde el equipo están con la conciencia tranquila de haberlo hecho todo por el galo y esperan que él se decida por el Madrid.





