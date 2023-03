Joseba Larrañaga: "La UEFA ve indicios suficientes como para abrir un estudio sobre el Barça"

Nuevo capítulo en el 'Caso Negreira'. La UEFA ha abierto una investigación sobre el Barcelona en búsqueda de posibles irregularidades y, sobre todo, para ver si el Barcelona influyó en el resultado de algún partido. Algo de lo que habla Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, en esta edición del Tiempo de Análisis, con una premisa fundamental: la investigación del organismo europeo está desligada a los que haga la justicia.

"Se estrecha el cerco sobre el Fútbol Club Barcelona. No es una buena noticia la que hemos conocido hoy. Y es que la UEFA, por iniciativa propia, abre un expediente. Cree que hay indicios suficientes como para abrir un estudio, un equipo de expertos se ha puesto ya en marcha para tratar de clarificar si ha habido alguna forma de influenciar en algún tipo de partido o resultado. La UEFA prohibe taxativamente la participación de clubes en sus competiciones siempre que haya tratado de influir en el resultado de un partido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, no hay que esperar que haya un fallo administrativo previo para que la UEFA tome cartas en el asunto. Son caminos paralelos: por un lado el de la justicia y la UEFA actúa por su cuenta. No es una buena noticia, pero esto acaba de empezar. No va a ser en teoría un proceso largo, en otro tipo de casos, en cuatro o cinco semanas se suele solucionar el asunto, osea que los investigadores están en marcha para determinar si ha habido un caso de influencia en un resultado. Si no lo determina, evidentemente no pasará absolutamente nada, pero si lo determina, ahí llegará el problema para el Barça, porque estaría fuera de las competiciones europeas como mínimo por un año, con las consecuencias por supuesto económicos que acarrearía para el club catalán. Todavía no hay que tomar cartas en el asunto, a la espera de que se desarrolle la investigación. Luego está la justicia española por un lado y cuidado, que puede haber una tercera pata, que es la de la FIFA, que está a la espera para seguir recabando información, y si lo considera, abrirá también una investigación. Como conclusión, no son buenas noticias sobre el Barça. En España todavía no se ha determinado si ha influido en algunos resultados, pero eso está todavía en proceso de investigación. Toca seguir esperando y ver cuál es la resolución de la justicia, por un lado, y de la UEFA por el otro"

La normativa de la UEFA contempla la expulsión de las competiciones

La normativa de la UEFA establece que la admisión en sus competiciones "puede ser denegada con efecto inmediato" para a las asociaciones o clubes "implicados directa o indirectamente en cualquier actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional".

Así lo dicta el apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos del organismo referente a la no admisión en sus competiciones, que en el punto anterior dictamina que para la participación en las mismas será condición que cada asociación o club afiliado cumplan con estos estatutos y las regulaciones y decisiones hechas al amparo e ellos por los órganos competentes.

La UEFA anunció este jueves el inicio de una investigación al FC Barcelona por una "potencial violación de su marco legal" en relación con el llamado caso Negreira, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, por los pagos de 7,3 millones de euros hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2001 y 2018.

De acuerdo al artículo 31 (4) del reglamento de Ética y Disciplina, la UEFA ha designado inspectores disciplinarios para conducir la investigación, según confirmó en un escueto comunicado, en el que indica que facilitará más información en su debido curso.

La UEFA solicitó información sobre el caso a la Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 24 de febrero, nueve días después de hacerse pública la investigación iniciada por la Fiscalía de Barcelona que luego presentó la denuncia admitida en el juzgado el último día 15.