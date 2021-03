Tiempo de Análisis del derbi Atlético-Real Madrid, con Miguel Ángel Díaz y Antonio Ruiz

Atlético y Real Madrid se enfrentan este domingo en el Wanda Metropolitano en un derbi que puede ser casi definitivo para el título de Liga. Antonio Ruiz y Miguel Ángel Díaz opinan del duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en Tiempo de Análisis.



“¡Hola! Aquí estamos delante de otro derbi. Un derbi muy especial porque no son solo tres puntos, no son solo un pique capitalino entre los dos equipos de la capital… son tres puntos trascendentes que van a servir de termómetro para medir un poco lo que va a pasar. El Atlético de Madrid llega casi con todo, menos Giménez y Herrera, Simeone ha recuperado jugadores importantes como Trippier, Carrasco y Lemar que van a ser titulares. El Atlético de Madrid sigue un plan independientemente de cómo llega y en qué momento está. El Atlético de Madrid sigue un plan y lo mejor de este derbi es que el que menos tiene que perder es el Atlético".



"Es un partido definitivo"

"Es un partido definitivo. Si el Madrid palma para mí se acabó la Liga. Creo que Zidane aunque no lo diga piensa lo mismo. Para empezar Benzema va a ser titular. Llega justo con dos entrenamientos pero está el patio para dejarle en el banquillo. Últimamente se le dan bien los derbis al Madrid. Lleva cinco sin perder y cuatro sin encajar. El Madrid todavía no ha perdido en el Wanda - dos empates y una victoria – se ganó con Solari y se empató dos veces con Zidane. Así que vamos a ver lo que pasa. Espero a un Atleti algo reservón, cediéndole el balón al Real Madrid para que lleve la iniciativa. El Madrid viene de una buena racha de resultados truncada el lunes pasado contra la Real Sociedad, pero no le queda otra que intentar ganar. Si empata con doce jornadas, a cinco puntos que podrían ser ocho, es una distancia bastante considerable. Insisto, el Madrid tiene que ganar, colocarse a dos con un partido más que el Atleti si quiere tener alguna aspiración en esta Liga".

Zidane y Simeone se saludan antes de un partido liguero EFE

Zidane iguala a Del Bosque

Zinedine Zidane igualará en el derbi madrileño del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, los 246 dirigidos por Vicente del Bosque, técnico que le dirigió en su etapa de jugador y del que confiesa que aprendió "de su serenidad".