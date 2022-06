Ángel García: "Lo que ha conseguido Rafa Nadal en París es algo irrepetible"

El tenista de Manacor, Rafael Nadal, ha vuelto a hacer historia tras alzar este domingo su decimocuarto Roland Garros, esta vez ante el noruego Casper Ruud, con "un un pie completamente dormido, es que lo ha hecho sin ningún tipo de preparación, es que lo ha hecho sufriendo muchísimo". Así lo ha contado desde la Philippe Chatrier, Ángel García, enviado especial de la Cadena COPE a París, para analizar en Tiempo de Análisis el torneo de Rafa Nadal en París

"Mirad, ahí la tenéis, ahí detrás, la Torre Eiffel. Ya he dicho en 'Tiempo de Juego' que me la van cambiando en nombre, me la van llamando la Torre Nadal y a los Campos Elíseos, los Campos de Rafael, y al Arco del Triunfo, el Arco de Parera, y a la pista de Roland Garros en vez de la Catedral de Notre Dame, la Catedral de notre Rafael Nadal Parera. Todo eso y más se merece Rafa después de lo que ha conseguido hoy aquí en París. No es que sea el decimocuarto Roland Garros, que lo es, algo absolutamente irrepetible, no es que sea el vigesimosegundo Grand Slam, que lo es, dos por encima de dos grandísimos campeones como Novak Djokovic y como Roger Federer. Es que lo ha hecho con un pie completamente dormido, es que lo ha hecho sin ningún tipo de preparación, es que lo ha hecho sufriendo muchísimo y si dice Charly Moyá que es el de mayor mérito de toda su carrera, insisto, 14 Roland Garros y dice Charly que es el de mayor mérito no voy a ser yo el que le quite la razón. Sé que es muy difícil asumir esto como algo difícil, como algo imposible porque él lo hace todos los años, pero os prometo que es realmente difícil y realmente imposible. Lo que acaba de hacer hoy aquí Rafa Nadal es imposible, no existe, no se ha visto en tres siglos de tenis y no se va a ver en los tres siguientes. Por favor, que toda España lo valore, que 47 millones de españoles le aplaudamos y le demos las gracias y a partir de ahora que sea lo que tiene que ser. Si funciona el tratamiento que va a probar, maravilloso, seguiremos rompiéndonos la voz cantando sus hazañas por todo el mundo y si no funciona, y si se quiere ir a su casa, que se vaya muy tranquilo sobre todo que no sufra, sobre todo que sea feliz y sobre todo que sepa que nos ha regalado los mayores momentos de gloria que nos ha regalado jamás un deportista. Ya no hablamos del mejor deportista español entra de verdad en la discusión y muy bien colocado a mejor deportista de la historia mundial. Eso es don Rafael Nadal Parera".

Nadal: "No puedo seguir compitiendo con el pie dormido"

El tenista español Rafa Nadal explicó este domingo que tuvo que jugar estas dos semanas en París con el pie dormido para no sentir dolor, un gran riesgo que merecía la pena para buscar su 14º Roland Garros pero no más allá, pendiente de un tratamiento que espera sea mejor y le permita estar en Wimbledon como próxima gran cita.

"Ha sido una victoria emotiva, inesperada también de algún modo. Estoy muy feliz. Han sido dos grandes semanas, desde el principio he ido mejorando día a día. Con las circunstancias en las que estoy jugando no quiero y no puedo seguir. Voy a seguir tratando de buscar una solución y una mejora a lo que sucede", dijo.

El campeón en París, después de superar en tres sets a un Casper Ruud al que felicitó por sus valores y por su nivel, se abrió en rueda de prensa una vez terminado el torneo para hablar de su problema en el pie."He sido capaz de jugar con infiltraciones en el nervio para dormir el pie. Es un gran riesgo. Juego sin dolor, pero también con cero sensación", explicó.

"Era necesario bloquear los nervios para que el pie quedara insensible. No puedo seguir así, tenemos que encontrar una solución. Haremos todo lo posible para intentar continuar. Hablamos con varios médicos, hay diferentes opciones. Vamos a probar un tratamiento la próxima semana. Si es posible, me encantaría continuar. No puedo seguir compitiendo con el pie dormido", añadió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El de Manacor, que alzó su 22º título de 'Grand Slam', contó que el nuevo tratamiento será "una inyección de radiofrecuencia en el nervio". "Si no funciona será otra historia, y me preguntaré si soy capaz de hacer otras cosas como una importante operación que requiere mucho tiempo y no me garantiza volver bien", dijo.

"Iré a Wimbledon si mi cuerpo está listo para ir. Es un torneo que no quiero perderme, nadie quiere perdérselo. Mi carrera tenística ha sido una prioridad en mi vida, pero nunca ha estado por encima de mi felicidad. Si no soy capaz de seguir, haré otras cosas", añadió.

Además, el balear recordó que compite por su "pasión" por el tenis, no por la carrera de 'grandes' contra Novak Djokovic y Roger Federer, y confesó que en París tuvo que aislarse de muchos contratiempos en este 2022, como la costilla rota y ese problema en el pie, que le hicieron llegar sin ritmo al Abierto francés.

Eterno Don Rafael Nadal Parera: gana su 14º Roland Garros y su 22º Grand Slam

El tenista español Rafa Nadal ha conquistado este domingo su decimocuarto título de Roland Garros al vencer en la final del segundo 'Grand Slam' de la temporada al noruego Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), un entorchado que le confirma como el rey de París y que le afianza como el tenista masculino con más 'grandes' de la historia, con 22.

La combinación que nunca falla: Nadal, junio y la Philippe Chatrier. En la pista principal del torneo parisino, donde nunca ha perdido una final, el balear ha vuelto a hacer historia, en esta ocasión ante uno de los alumnos más aventajados de su Academia, que se enfrentaba a su primer final de un 'Grand Slam'.

Su inexperiencia le pasó factura ante un rival superlativo, capaz de todo y más en París. Ni la enfermedad degenerativa en su pie izquierdo, que ha amenazado incluso con poner fin a su carrera, ni las bajas expectativas de muchos tras su ausencia por lesión durante varias semanas han desarmado su idilio con la arcilla francesa.

Con su decimocuarta Copa de los Mosqueteros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022), Nadal, que este viernes cumplió 36 años, alcanza los 22 títulos de 'Grand Slam', y amplía su ventaja sobre el serbio Novak Djokovic (20) y sobre el suizo Roger Federer (20), a los que ya consiguió superar a principios de año al conquistar el Abierto de Australia.