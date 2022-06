Nadal busca alargar su reinado en París con la 14ª Copa de los Mosqueteros

La opinión es generalizada: solo el físico puede apartar a Rafa Nadal de sumar este domingo su decimocuarto título de Roland Garros, el vigésimo segundo grande de su carrera. Y no porque el noruego Casper Ruud no tenga calidad para derrotarle, pero la diferencia de palmarés es enorme entre ambos.

Nadie ha ganado antes a Nadal en la final de su torneo predilecto y Ruud es el octavo en intentarlo y el más joven de todos, dispuesto a triunfar a sus 23 años donde fracasaron Mariano Puerta (2005), Roger Federer (2006, 2007, 2008 y 2011), Robin Soderling (2010), Novak Djokovic (2012, 2014 y 2020), David Ferrer (2013), Stanislas Wawrinka (2017) y Dominic Thiem (2018 y 2019).

De los tres pilares que te llevan a levantar un torneo grande, el tenis, la mentalidad y el físico, solo el último ha dado síntomas de flaqueza a lo largo de los casi quince días que han conducido al español hasta el último escalón del torneo.

Nadal llegó a París sin apenas rodaje, pero ha sabido adquirirlo a lo largo de los partidos, hasta conseguir el punto álgido en los cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic, donde completó uno de los partidos más espectaculares de su carrera.

La mentalidad nunca está en duda en el mallorquín, definido con frecuencia como una roca, su principal activo en el circuito, alabado por los rivales. Gracias a ella, ha conseguido el objetivo que perseguía: "darme la oportunidad de poder volver a ganar", algo que no estaba seguro tras un año sin trofeos sobre tierra batida.

En el aspecto físico las cosas no están tan claras. Su imagen cojeando al abandonar el torneo de Roma hace menos de un mes, sus declaraciones algo desalentadoras y las dudas que él mismo ha dejado planear sobre el estado real de su pie izquierdo, afectado por una necrosis crónica que le provoca mucho dolor, dejan abierta la puerta a la incertidumbre. Nadal asegura que para este torneo el pie no será un problema, pero su falta de entrenamiento, de rodaje, no es fácil saber cómo responderá su físico.

En la semifinal contra el alemán Alexander Zverev saltaron algunas alarmas. El ambiente húmedo de París, con lluvia en el exterior y el techo cerrado, densificó el juego y obligó al español a un mayor esfuerzo. Él mismo reconoció que lo pagó, que "todo el mundo tiene sus limitaciones" y que con menos entrenamiento, la respuesta de su cuerpo es otra interrogante abierta. Su equipo, empezando por su entrenador, Carlos Moyá, confía en su capacidad de superación y de reinventarse tras cada partido. Nadal es Nadal y en Roland Garros todavía más.

¿GANADOR MÁS VETERANO?

¿Hasta cuándo? Nadal es el segundo finalista más veterano de todos los tiempos en la arcilla francesa y si levanta el trofeo, dos días después de cumplir los 36, será el ganador más viejo, superando a su compatriota Andrés Gimeno que lo ganó con 34. La edad, el físico, el pie. Las únicas dudas del campeón que ya ha acostumbrado a todo el mundo a retrasar su jubilación, tantas son las veces que ha renacido cuando se le daba por muerto.

Su triunfo en el pasado Abierto de Australia, tras meses lejos de las pistas, es el último ejemplo y este Roland Garros puede ser otro más. De hecho, sería la primera vez que Nadal encadena los dos primeros grandes del año, camino de agrandar su leyenda, esa que el torneo de París ha marcado con una estatua de acero que simboliza su dominio sobre la tierra.

CASPER RUUD, EL RIVAL NACIDO DE SU ACADEMIA

Un joven Casper Ruud acude como público a una de las finales de Roland Garros ganadas por Rafa Nadal.





Y luego está Ruud, ese rival callado y taimado, un caballero sobre la pista, pero un temible rival en tierra batida, su superficie de preferencia, donde ha ganado más partidos que nadie en los dos últimos años, pero que le falta licenciarse en los grandes torneos. A sus 23 años, el futuro 6 del mundo, actual 8, ha bebido de las fuentes "nadalistas", pues entrena regularmente en la academia de Mallorca de un Nadal contra el que nunca ha jugado.

Exponente de una saga de tenistas, su padre y entrenador, junto al español Pedro Clar, jugó octavos en el Abierto de Australia y representó a su país en los Juegos de Barcelona, Atlanta y Sydney. Casper, apodado el fantasma, será el rival número 74 del español en Roland Garros. Los otros 73, tarde o temprano, acabaron cayendo.

13 FINALES EN PARIS, 13 COPAS DE LOS MOSQUETEROS

2005: Mariano Puerta (ARG): 6-7(6), 6-3, 6-1 y 7-5

Dos días después de cumplir los 19 años, Nadal, que había dominado la temporada de tierra batida, se impuso a un Puerta que volvió a lo más alto del circuito tras unos años apartado por dopaje. La final fue de gran nivel, sobre todo el primer y el cuarto sets. Nadal, ataviado con su 'look' de guerrero y su media melena, impuso ya su estilo, devolvió golpes imposibles y acabó por remontar para ganar su primer Grand Slam.





2006: Roger Federer (SUI): 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6(4)

En busca de su cuarto Grand Slam consecutivo, el suizo descubrió a su máximo rival, el único que le había derrotado esa temporada en la que sumaba 44 victorias y 3 derrotas, todas sobre tierra, todas contra Nadal. El helvético dominó hasta mediado el segundo set, cuando el español dio la vuelta a la final y alzó su segunda corona.

2007: Roger Federer (SUI): 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4

Parecía el año del suizo, que al fin logró derrotar a Nadal sobre tierra batida en la final del torneo de Roma. Pero el español mantuvo su estatus y volvió a imponer su ritmo, muy físico, que terminó por fundir al suizo en cuatro sets.

2008: Roger Federer (SUI): 6-1, 6-3 y 6-0

Menos de dos horas duró el partido, una derrota que traumatizó al suizo durante años frente a un español que dominaba con mano de hierro la tierra batida sin que nadie pudiera acercarse a su nivel.

2010: Robin Soderling (SUE): 6-4, 6-2 y 6-4

Un año después de haber sufrido contra Soderling su primera derrota sobre la arcilla de París, Nadal se cobró la venganza sin contemplaciones, pasando por encima del sueco, que, tras ese partido, prácticamente desapareció del planeta tenis. El español sumó su primer grande desde el Abierto de Australia de 2009 y coronó una temporada perfecta sobre tierra batida con la guinda de recuperar el número uno mundial.





2011: Roger Federer (SUI): 7-5, 7-6 (3), 5-7 y 6-1

Con esas palabras el español explicaba el resultado de la final, que todo apuntaba que sería contra Djokovic, pero que el suizo se ganó en una brillante semifinal. El español volvió a mostrarse muy superior para lograr su sexta corona e igualar con el sueco Bjorn Borg.

2012: Novak Djokovic (SER): 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5

La final de 2012 es una de las más espectaculares de la historia, iniciada el domingo pero interrumpida por la lluvia, debió acabar el lunes. El serbio, número uno del mundo, gran dominador de circuito, parecía al fin en condiciones de destronar al español. Pero Nadal mantuvo su corona y firmó su undécimo Grand Slam.

2013: David Ferrer (ESP): 6-3, 6-2 y 6-3

Tras una épica semifinal contra Djokovic, el partido más igualado de Nadal en París, el español afrontaba a su compatriota como claro favorito, pero sabedor de que el rival daría pelea. Nadal sumó su octavo título en París y su duodécimo grande, superando a Rod Laver y Bjorn Borg.

2014: Novak Djokovic (SER): 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4

El serbio confiaba en derrotar al español, porque lo había hecho cuatro veces antes de la final de París. Pero Nadal volvió a demostrar que en la tierra batida y a cinco sets su juego sube muchos enteros y remontó la primera manga para acabar sumando su decimocuarto Grand Slam, con lo que igualaba con Pete Sampras.

2017: Stan Wawrinka (SUI): 6-2, 6-3 y 6-1

El suizo, que no había perdido ninguna de sus tres anteriores finales de Grand Slam, apenas pudo rivalizar contra un Nadal lanzado, que se apuntó el trofeo perdiendo solo 35 juegos. Es la segunda victoria más abultada en una final de París para el español. Nadal sumó su décima corona, tras dos años de sequía por las lesiones.





2018: Dominic Thiem (AUT): 6-4, 6-3 y 6-2

El austríaco había sido designado como el sucesor natural de Nadal y 2018 el año del relevo. Pero Nadal demostró que le quedaba carrete, se impuso con facilidad e igualó el récord de victorias en un mismo grande que tenía la australiana Margaert Court.

2019: Dominic Thiem (AUT): 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1

Nadal perdió un set y eso fue noticia, pero sumó su duodécimo título y el decimoctavo grande demostrando que a Thiem, exponente de la nueva generación, todavía le quedaba mucho camino por recorrer.

2020: Novak Djokovic (SER): 6-0, 6-2 y 7-5

Hacía falta una obra maestra para ganar al número uno del mundo, que parecía invencible en aquel 2020, pero que se encontró con un Nadal perfecto, dominador, agresivo, imbatible en la final que le daba su vigésimo grande y, por vez primera, le situaba a la altura de Federer.