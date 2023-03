Manolo Lama: "Poquito a poquito; no hay que lanzar las campanas al vuelo"

Manolo Lama, narrador del de la selección españolaen Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis del estreno de España en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, con protagonismo para el delantero del Espanyol, Joselu Mato, autor de un doblete para la historia.

"Bueno no ha podido comenzar mejor la era de Luis de la Fuente. Hemos ganado, hemos sufrido, pero al final hemos agradecido a la gente que ha venido a Málaga lo que es una nueva etapa. España no ha estado bien en los primeros 60 minutos, pero los cambios – lo que Aspas llamaba el 'plan B' nos ha dado la vida. Por un lado, Ceballos 'el torero de Utrera', nos ha dado dominio de balón, profundidad, balones al desmarque... Por otro lado, Joselu nos ha dado remate, chispa y, lo que tiene que tener un matador. Yeremi Pino, desborde por la banda, hambre, ganas, presión, pelea. Y Fabián, clase, poniendo ese balón en la cabeza de Joselu. De los que jugaron en la primera parte me gustó Rodri, Merino y Nacho. Poquito a poquito, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Hemos ganador, es verdad, pero el martes tendremos una nueva prueba para ver como estos jovencitos son capaces de meterse en un partido tan duro como el de Escocia. Lo más importante, empezamos con buen pie”.





El delantero de la selección española de fútbol Joselu celebra tras marcar el tercer gol ante Noruega.









"La edad no importa porque me siento como un chaval"

José Luis Mato 'Joselu', autor de dos goles en el triunfo por 3-0 de España ante Noruega en la fase de clasificación para la Eurocopa, declaró tras su doblete en su debut como internacional absoluto a los 32 años que para él "la edad no importa" porque se siente "como un chaval" de 18.



"La verdad que no me lo creo aún. Esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa. Creo que dar la gracias sobre todo a mi mujer y a mis hijos, y a mi madre, que ha venido; se han pegado una paliza para estar aquí hoy. La verdad que estoy que no me lo creo", dijo Joselu a TVE.







Festín de Escocia en Glasgow

La puesta en escena de la selección de Escocia en el camino hacia la Eurocopa de Alemania 2024 supuso una fiesta, en un ambiente extraordinario acompañado de un triunfo convincente y claro ante una selección menor, Chipre, aún lejos de las exigencias competitivas de este tipo de eventos.