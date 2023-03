Escocia se da un festín en Glasgow

La puesta en escena de la selección de Escocia en el camino hacia la Eurocopa de Alemania 2024 supuso una fiesta, en un ambiente extraordinario acompañado de un triunfo convincente y claro ante una selección menor, Chipre, aún lejos de las exigencias competitivas de este tipo de eventos.

No es tampoco el conjunto de Steve Clarke uno de los equipos llamativos del Viejo Continente aunque vuelve a asomar por las fases de clasificación y cada vez está más cerca de asistir con frecuencia a las rondas finales de los grandes torneos.

FULL TIME: Scotland 3-0 Cyprus.



Our European Qualifiers begin with victory, thanks to a first-half John McGinn goal, and two late strikes from Scott McTominay ??



We'll be back at @HampdenPark on Tuesday evening to face Spain.