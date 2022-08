Rubén Martín: "El Real Madrid ahora mismo sigue siendo el equipo a batir en España y en Europa"

El Real Madrid ha conseguido el primer título de la temporada alzando la Supercopa de Europa en Helsinki después de ganar 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Los goleadores madridistas han sido Alaba y Benzema en un partido que los blancos "han hecho un partido solvente y serio" para Rubén Martín, narrador de la Supercopa en Tiempo de Juego. Así lo analiza en 'Tiempo de Análisis':

"Este es el sonido con el que el Real Madrid se despide de aquí de Helsinki como campeón de la Supercopa de Europa. El Real Madrid ha conseguido el primer titulo oficial de la temporada ante más de 20.000 alemanes con dos goles, uno de Alaba el central y el segundo gol lo ha conseguido Karim Benzema, el que será próximo ganador del Balón de Oro, el mejor jugador del mundo la temporada pasada ha empezado marcando también esta. El Real Madrid ha hecho un partido solvente y serio, nada espectacular, y le ha servido para ganar a un equipo, al Eintracht de Frankfurt, que venía de ser campeón de la Copa de la UEFA. El Real Madrid ha sido muy superior en este partido, pero ha necesitado de una gran parada de Courtois con empate a cero. Han jugado los mismos jugadores que ganaron la Copa de Europa como ya había dicho Carlo Ancelotti que haría para premiar a los once jugadores que ganaron la última Champions y hoy hemos visto debutar a los dos primeros fichajes y quizás únicos del Real Madrid esta temporada: Tchouaméni y Rüdiger. Ambos están llamados a jugar muchos minutos. El Real Madrid ahora mismo sigue siendo el equipo a batir en España y en Europa. Campeón de LaLiga y Campeón de la Champions, aunque ya veremos lo que deparan las competiciones. Todo parará en noviembre con el Mundial, LaLiga empieza este fin de semana".

Ancelotti: "No hay duda del Balón de Oro de Benzema"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ponderó al francés Karim Benzema, quien anotó el segundo tanto en la victoria 2-0 frente al Eintracht de Fráncfort en la Supercopa de Europa, al asegurar que "no hay duda" de que le tienen que dar el Balón de Oro.

"Un jugador muy importante. Es un líder del equipo. Si estamos aquí es gran parte por mérito suyo. Ha acabado la temporada bien y ahora a por el Balón de Oro; ¿hay duda de esto? Yo creo que nadie tiene duda de esto, pero en el fútbol todo puede pasar", dijo tras el encuentro en Movistar+.

Además, el técnico italiano analizó el partido:"Sabe bien. No ha sido un partido fácil, sobre todo al principio porque estaban muy cerrados y encontramos dificultad para aumentar el ritmo del partido. Siempre al principio de la temporada no puedes estar a tope, pero lo hemos manejado bien y estoy contento de empezar bien la temporada", declaró.

"Empezamos bien. Tener un buen ambiente puede ayudar a tener mejores resultados y mejor juego. El ambiente es bueno; ganar ayuda a estar motivados y tener ilusión", completó. Ancelotti cerró la entrevista avisando de que hará rotaciones para el primer partido de LaLiga Santander el próximo domingo en Almería (22:00 horas CEST, M-2 GMT):"Los cambios eran para acabar el partido. Vamos a tener un partido donde los que no hayan jugado hoy van a jugar; el domingo voy a refrescar un poco el equipo", aseguró.

Florentino Pérez: "Este año se nos ha dado todo bien, nadie puede estar insatisfecho"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó el estado de forma del conjunto blanco, que consiguió este míercoles su primer título de la temporada y su quinta Supercopa de Europa al vencer (2-0) al Eintracht, por lo que"nadie puede estar insatisfecho". "Este año se nos ha dado todo bien, nadie puede estar insatisfecho, pero hay que seguir trabajando. Porque cada día uno trabaja su futuro y eso lo sabe muy bien Carlo Ancelotti y los jugadores", apuntó Florentino Pérez en declaraciones a Movistar Plus.

El máximo mandatario madridista destacó la ilusión por ganar la Supercopa, que le permite igualar al FC Barcelona y AC Milan con cinco títulos. "Primero hay que hacer méritos para llegar a las finales y después ganarlas. Tenemos un gran equipo y es el resultado de un trabajo bien hecho", dijo.

Por la trascendencia en el juego de Karim Benzema, quien marcó el segundo de la noche, el presidente calificó al francés como"indiscutible" para llevarse el Balón de Oro."Ya se lo merecía el año pasado, este año nadie lo duda ya", afirmó Preguntado por el recambio de Benzema, Florentino insistió en el fondo de armario en ataque. "Fíjese en todos los delanteros que tenemos, no me preocupa en absoluto. Si se constipa un poquito, tenemos tantos delanteros que no se notará", zanjó.

"Ancelotti gestiona muy bien esta plantilla, es una parte importante del éxito de esta temporada. Lo único que puedo decir es que empezamos el domingo una nueva temporada con una gran ilusión y a día de hoy no contemplamos ningún fichaje más", añadió. De este modo, el presidente blanco consiguió su 30º título en la sección de fútbol, a uno de Santiago Bernabéu. "En su caso tiene otra historia, es el creador de este gran Real Madrid, no se le medirán solo por los títulos, sino por la obra que ha hecho. He intentado estar a la altura de lo que hizo y con eso ya me conformo", expresó.

Sobre el FC Barcelona, Florentino Pérez opinó sobre su gran rival. "Hay temporadas que las hacemos mejores y peores, pero el Barça es una de las instituciones más importantes del mundo con el Madrid. Lo que tiene que hacer es volver a lo que siempre ha sido. Es bueno para el fútbol español y mundial", sentenció.