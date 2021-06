La previa del Gales-Dinamarca y del Italia-Austria, por Fernando Evangelio

Gales y Dinamarca abren los octavos en busca de algo grande. La selección de Italia es la gran sensación de la Eurocopa 2020 y con esa vitola de favorita afronta el duelo de este sábado ante Austria. Fernando Evangelio, el especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, analiza el inicio de la ronda de octavos de final.



"Dinamarca quizá sea mejor equipo que País de Gales de forma colectiva. Además ha tenido que superar circunstancias tan difíciles como el desplome de Eriksen". Asimismo, Fernando Evangelio cree que "Italia también parte como favorita en este último enfrentamiento del día en octavos de final".





