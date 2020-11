Paco González: "Un ejemplo en el deporte de cómo tu sueño se puede convertir en tu pesadilla, es el de Koeman"

Paco González, director de Tiempo de Juego, habla de la mala suerte de Ronald Koeman en su primer año como técnico del Barcelona, una temporada que está siendo muy dura para los azulgranas por la grave crisis económica, por las lesiones que están afectando a jugadores importantes y por la polémica con Leo Messi, que quiso marcharse en el mercado de verano pero que finalmente se quedó cumpliendo su último año de contrato:

"Si hay un ejemplo en el deporte de cómo tu sueño se puede convertir en tu pesadilla, creo que ese es el de Ronald Koeman. Siendo el héroe de la primera Champions con su gol en Wembley como jugador, supongo que su sueño como entrenador, tanto como para abandonar a su selección, sería entrenar al Barcelona. Llega al Barcelona y la gran estrella, tal vez el mejor jugador de todos los tiempos, se quiere marchar. Llega al club con el mayor presupuesto del deporte mundial y no hay un solo euro para fichar; y le hacen un recorte de más de 270 millones de euros en los sueldos de los jugadores ; le piden a los jugadores que se bajen el sueldo… y resulta que tiene una plantilla corta y que tiene que poner a dos menores para jugar contra el Real Madrid; y resulta que de los titulares, se le caen tres para varios meses nada más empezar a la Liga: Ansu Fati, la esperanza goleadora con Messi apagado; Piqué, el mejor defensa que tiene desde hace años; y Sergi Roberto, que le valía para dos posiciones. Le han traído a Pjanic, que no le gusta. No sé qué más cosas le pueden pasar, creo que este año no es para juzgarle porque todo lo que le pasa es una pesadilla".

Presentación de Ronald Koeman como nuevo entrenador del Barcelona (EFE)

Piqué y Sergi Roberto, gravemente lesionados

El central del Barcelona Gerard Piqué, que anoche se retiró lesionado en el partido contra el Atlético de Madrid, padece un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó la entidad en un comunicado. Después de las pruebas realizadas este domingo al central, el club azulgrana confirmó la afectación de la lesión, si bien no especificó el tiempo de baja del jugador señalando que "la evolución marcará su disponibilidad". El doctor González confirma en Tiempo de Juego que Piqué estará de baja entre tres y cinco meses. La lesión del zaguero catalán, que se suma a las bajas del uruguayo Ronald Araujo y Samuel Umtiti, deja al equipo entrenado por Ronald Koeman con Clement Lenglet como único central disponible del primer equipo.

Lesiones Piqué y Sergi Roberto

Piqué se retiró aquejado de la rodilla derecha en el minuto 62 del partido contra el Atlético de Madrid y fue sustituido por el estadounidense Sergiño Dest. La acción se produjo en un ataque del Atlético, en el que el argentino Ángel Correa, que venía trastabillado por Jordi Alba, se cayó sobre la rodilla derecha de Piqué, que rápidamente dio muestras de mucho dolor. El central azulgrana se retiró caminando pero sin flexionar la rodilla derecha y con muestras ostensibles de dolor.

Piqué es una de las piezas clave del proyecto liderado por Ronald Koeman. Hasta la fecha, el jugador barcelonés había jugado diez de los once partidos que su equipo ha disputado entre LaLiga Santander y la Liga de Campeones, y solo se había perdido el duelo contra el Juventus por sanción.

ÚLTIMA HORA ‼



Las pruebas realizadas este domingo a Sergi Roberto han mostrado que tiene una rotura en el recto femoral del muslo derecho. El tiempo de baja aproximado será de dos meses pic.twitter.com/R7zLomH6Ya — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2020

Las pruebas realizadas este domingo a Sergi Roberto han mostrado que tiene una rotura en el recto femoral del muslo derecho. El tiempo de baja aproximado será de dos meses. El de Reus se ha lesionado también en el partido ante el Atlético de Madrid tras un disparo fuerte desde la larga distancia. Este también era el 10º partido que jugaba el polivalente jugador, que en el Wanda ha jugado de lateral y de centrocampista, después de los 7 disputados en la Liga y los 3 de Champions. Su balance anotador es de un gol en el torneo regular; fue en el triunfo por 0-3 ante el Celta de Vigo.

Polémica con Messi este verano

Messi tenía la intención de abandonar el Camp Nou, como confirmó el envío del burofax, pero ahora tiene previsto seguir jugando en el club azulgrana esta temporada por un motivo importante para él, ya que no desea, bajo ninguna circunstancia, llevar a los tribunales al club de su vida, el FC Barcelona.

Preguntado en su entrevista en Goal por qué le dijo al Barcelona que se podía ir, el argentino apunta: “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.