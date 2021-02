Manolo Oliveros, tras el 1-4 del PSG: "Noche negra, nos han barrido; a ver quién es capaz de arreglar esto"

Manolo Oliveros habla de "noche negra" en el Camp Nou. Derrota amarga del Barça en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que el narrador de Tiempo de Juego recuerda otras citas aciagas recientes en la máxima competición continental, en la que también defraudó el Barcelona: "Queda lejos, por ejemplo, cuando cayó derrotado ante la Juve, ante el PSG, ante la Roma, ante el Liverpool, pero queda más cerca de cuando cayó por 2-8 ante el Bayern de Munich, o cuando hace poco ganó aquí 0-3 la Juventus en la fase de grupos".

Mbappé, en modo estelar, contrasta con la actitud de Leo Messi: "No sé en lo que pensaba Leo Messi pero hoy no ha estado en el partido: el gol de penalti y poco más".

Oliveros recuerda lo que hay por delante en las próximas fechas, con el horizonte puesto en la celebración de las próximas elecciones a la presidencia del Barcelona: "Este mes de febrero va a ser un mes de locos: el 7 de marzo son las elecciones presidenciales al Barça. Antes, hay partidos de LaLiga y la vuelta de Copa del Rey frente al Sevilla, también aquí en el Camp Nou, el próximo 3 de marzo. Pocos días después, las elecciones: a ver quién es capaz de arreglar esto. Koeman no ha podido. En Copa, está muy, muy, complicado. En Europa, nos han barrido".

"Soy realista, nos faltan cosas para la Champions"

El análisis del entrenador del Barça, Ronald Koeman, también fue contundente en la rueda de prensa posterior al partido: "Soy una persona honrada y soy bastante recto. Acepto la derrota y vamos a trabajar. Si me voy contento y con ganas cuando ganamos, si por perder hoy digo que no tengo ganas de seguir, es una locura", afirmó tras perder ante el PSG en el Camp Nou,

Sin embargo, el mensaje de Koeman no es tan pesimista: "Hay que aspirar a todo pero hay que reconocer que nos faltan cosas. Lo he dicho, estamos en buen camino y vamos a luchar y vamos a seguir cambiando cosas. Pero jugamos con un Dest de 19 años, con cuatro años más será mejor. Pedri ya es buenísimo, pero con cinco años más será mucho mejor que todo el centro del campo del PSG. Pero podemos ser más agresivos y lo vamos a trabajar. No estoy tan triste, nos faltan cosas pero lo estamos intentando y no estamos al final de este camino. Soy más realista que otros", aseveró.

Mbappé le gana la partida a Messi

El particular duelo entre las dos estrellas se saldó con claro triunfo para el jugador del PSG. Las portadas del miércoles se deshacen en elogios a la espectacular actuación de Mbappé en el Camp Nou,