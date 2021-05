Noticia Video Oliveros

El Barcelona llegará al duelo decisivo por el título de LaLiga Santander ante el Atlético de Madrid a dos puntos de los rojiblancos tras ganar este domingo en Mestalla por 2-3 al Valencia. Los de Koeman, que cumplió el primero de sus dos partidos de sanción y vio el encuentro en la grada, remontaron el tanto inicial de Gabriel Paulista para llevarse los tres puntos. Primero Messi, luego Griezmann y de nuevo Messi marcaron para los azulgranas. Carlos Soler puso emoción al choque con un golazo, pero los tres puntos se fueron para la Ciudad Condal.

Contando el partido en Mestalla ha estado Manolo Oliveros, el narrador habitual del Barcelona en Tiempo de Juego. Oliveros ha analizado el encuentro para el Tiempo de Análisis de la Cadena COPE.

Messi mantiene al Barcelona en la pelea por LaLiga

El Barça salvó una situación crítica este domingo en Mestalla, al remontar (2-3) en la última media hora al Valencia en la jornada 34 de LaLiga Santander, y seguir así en la pelea por el título, sin margen de error y con el duelo directo ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou como próxima 'final' en seis días.

Los de Ronald Koeman, ausente por su expulsión en el batacazo ante el Granada, volvieron a perdonar claras ocasiones en los primeros minutos y se olvidaron de defender hasta que Gabriel Paulista adelantó a los locales en un saque de esquina en el minuto 50. Alerta roja para el Barça que supo resolver el aún candidato.

Después de los triunfos de Atlético (76 puntos) y Real Madrid (74), el Barça estaba obligado al triunfo (74). No cundió el pánico aunque fue un regalo de Lato, una mano y penalti, lo que dio luz al ataque visitante. El penalti lo paró Cillessen pero Messi terminó marcando la carambola del rechace. En poco más de 10 minutos, Griezmann y de nuevo Messi firmaron la remontada.

A falta de cuatro jornadas del final, la Liga sigue apretada y nadie gana fácil. Si el Atlético vio un penalti del Elche al poste en el minuto 91 y el Madrid no se adelantó hasta el 76' con Militao ante Osasuna, para el Barça no fue menos. Y eso que, aunque no muchas, el cuadro culé tuvo ocasiones muy claras para adelantarse.

El Valencia hizo aguas en defensa y los de Koeman tocaron fácil, en una combinación que ya a los tres minutos terminó disparando desviado Pedri. Messi se la puso a Araujo en área pequeña pero apareció Cillessen, un ex del Barça con ganas de demostrar que valía. Los de Javi Gracia asomaron entonces con Guedes.

La espalda del Barça, como ante el Granada y varios otros tropiezos, no estuvo bien cubierta. Gayá desaprovechó otra buena mientras los de Koeman insistían por la banda de Alba. Pedri la tuvo de nuevo antes del descanso muy clara. En la reanudación, el primer aviso fue local, con Guedes, y en el córner llegó el 1-0.

La pizarra de Gracia dejó solo a Paulista, que remató a la red mientras Correia molestaba a Ter Stegen. El propio Correia tuvo a renglón seguido el 2-0, cuando las opciones de título azulgrana parecían esfumarse. Entonces, apareció un Lato que puede ser beatificado en la Ciudad Condal, con una mano de pura vida.

Con todo, el gol de Messi fue después de la parada de Cillessen y otra salvada bajo palos de Paulista. El Valencia se lamió las heridas demasiado y el Barça volvió a buscar a Alba y los desmarques de De Jong, con otra intervención del meta 'che' pero el rechace favorable a Griezmann para hacer el 1-2. Messi, de falta directa, firmó el 1-3 en una remontada exprés, demasiado quizá.

Aún tenía 20 minutos de juego Mestalla y, aunque el Barça pareció dormir el balón, Carlos Soler reanimó el encuentro con un tremendo zapatazo a la escuadra (2-3). Fueron poco más de 10 minutos, pero sin sustos para un Barça que sigue vivo antes del a priori trascendental choque ante el líder Atlético.