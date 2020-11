Manolo Lama: "A día de hoy, la selección española, ‘ni chicha ni limoná’"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid y España y director de Deportes COPE, analizó el empate entre la selección española y Países Bajos, en un amistoso jugado este miércoles en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

“Los partidos amistosos son para probar cosas, para sacar pocas conclusiones aunque el jugado ante Holanda no creo que saque de muchas dudas a Luis Enrique. Hay que sacar una conclusión y es que España tiene un gran problema, que son las áreas, tanto la defensiva como la ofensiva. Generamos demasiadas ocasiones para marcar tan pocos. En la ofensiva seguimos buscando ese nueve. Morata hizo un buen partido pero nos sigue faltando la contundencia necesaria para poder aspirar a un título. El otro problema está en el área defensiva porque no somos los suficientemente contundentes ni expeditivos para dejar nuestra portería a cero, con poquito Holanda nos generó problemas, Unai Simón hizo dos grandes paradas, nos metieron un gol con un desajuste y un equipo que no mata en un área y no se hace fuerte en la otra es muy difícil que consiga ganar títulos. Habrá que seguir esperando, ir pasito a pasito, ganar a Suiza y triunfar frente a Alemania para pasar a la final four, pero a día de hoy, la selección española, ‘ni chicha ni limoná’”.

Empate a uno entre Países Bajos y España

El gol de España llegó a los 19 minutos. Morata recibió el balón en el centro del campo, avanzó hacia la portería y le dio un excelente pase a Canales, que dejó atrás a Veltman. El centrocampista del Betis avanzó unos metros y batió a Bizot con un disparo cruzado con la zurda. Las tornas cambiaron en la segunda parte. España tuvo demasiados despistes en la defensa y Países Bajos atacó por la banda derecha una y otra vez, especialmente cuando salió el extremo del AZ Alkmaar Calvin Stengs.

Sergio Canales@SeFutbol

Frank de Boer hizo cuatro cambios en el descanso, quitó a Frenkie de Jong y Wijnaldum, lo intentó más a base de balones largos y modificó el 4-3-3 desplegado hasta el momento por un 4-2-3-1. Los hombres de Luis Enrique por su parte salieron fríos y Países Bajos aprovechó un despiste claro de la defensa nada más comenzar la segunda parte. El lateral izquierdo Owen Wijndal centró, ni Iñigo ni Reguilón la despejaron y la pelota le cayó al único neerlandés que no estaba siendo marcado, Donny van de Beek. El centrocampista del Manchester United chutó a placer como le vino y batió por debajo a Unai Simón. En los siguientes minutos la báscula se pudo decantar para cualquiera de los dos equipos. Morata tuvo una muy clara, pero en lugar de disparar intentó pasársela a Gerard Moreno y la defensa la despejó. Bellerín también lo intentó con un chut de lejos que Bizot mandó a córner.

Récord de Sergio Ramos

A media hora del final,Luis Enrique hizo tres cambios en el ataque. Quitó de una tacada a Gerard Moreno, Morata y Asensio y metió Dani Olmo, Ferran Torres y Adama Traoré. Poco después, el extremo del Wolverhampton Wanderers disparó demasiado flojo un buen pase que recibió de Canales. No obstante, fueron los locales los que merecieron adelantarse en los últimos minutos. Depay recibió solo y se tomó demasiado tiempo para hacer un ajustado disparo que Unai Santos salvó, en una vistosa parada. Poco antes del final, otro avance rápido de los holandeses no acabó en gol porque Luuk de Jong no chutó cuando tenía que hacerlo. Ryan Babel probó fortuna con dos disparos que se fueron fuera. La defensa española concedía demasiadas oportunidades, terminó pidiendo la hora y al final Países Bajos no aprovechó. Sergio Ramos entró en el minuto 86, sustituyendo a Sergio Martínez, en el que fue el último cambio de Luis Enrique en el amistoso contra Países Bajos, jugado así su partido su partido 176 con la camiseta de la selección española y alcanzó al portero italiano Gianluigi Buffon como el internacional europeo con más partidos con la absoluta de su país.

Sumar minutos, sumar partidos, sumar equipo. Por delante 2 encuentros importantes.

➕ minutes

➕ matches

➕ team

2️⃣ important games ahead.#VamosEspaña

�� Getty pic.twitter.com/eQjZbZz9OD — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 11, 2020

Sergio Ramos sale al campo en su partido número 176 (EFE)

Quedan dos partidos

Ahora mismo, España es primera de grupo con siete puntos y cuatro partidos jugados, con un punto más que Alemania y Ucrania. Suiza, el rival de los nuestros el sábado, es colista con solo dos puntos. El partido clave será el martes ante la selección alemana, donde el equipo de Luis Enrique se jugará el pase a la final four por primera vez en su historia.