Maldini: “Me cuesta creer en la continuidad de Messi de cara a la próxima temporada en el Barça”

Julio Maldonado, 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE y especialista en fútbol internacional, habla en Tiempo de Análisis del futuro de Leo Messi en el Barcelona y su posible salida. El argentino vio cómo el pasado domingo sufría su primera expulsión con el Barcelona en la final de la Supercopa de España que perdieron los azulgranas ante el Athletic de Bilbao. Leo Messi acaba contrato el 30 de junio y ya puede negociar con cualquier equipo desde el 1 de enero después de no haber renovado con el Barcelona.

"Ganó el Athletic al Barça en la final de la Supercopa de España, hay imágenes muy preciosas y bonitas celebrando el título pero me voy a quedar con la de Leo Messi, con su primera expulsión con el Barça, una de las imágenes de los últimos tiempos. Vi a un Messi participativo, que lo intentaba todo pero que, aunque es el máximo goleador en Liga e intenta ser determinante, sigo viendo a un Messi que no termina de ser feliz en el campo, no termina de disfrutar. Me cuesta creer que el Barça pueda ganar esta Champions y me cuesta mucho ver a Messi siguiendo en el Barça, creo que puede ser su última temporada en el Barça. Tengo la sensación de que la felicidad que necesita Leo Messi, a pesar de tener a Pedri, va a ser muy difícil que la encuentre. La puede encontrar con algún título, pero tampoco va a ser sencillo. Se acerca la Champions, juega contra el PSG, que tampoco está bien y Mbappé no está nada bien, pero el Barça está muy lejos futbolísticamente de poder ganar esta Liga de Campeones y también LaLiga, y sin eso me cuesta mucho pensar en la continuidad de Messi".

Messi, expulsado por primera vez con la camiseta del Barcelona tras 753 partidos

El argentino Leo Messi, expulsado en los últimos compases de la prórroga de la final de la Supercopa de España ante el Athletic, recibió una tarjeta roja por primera vez como jugador del Barcelona.

El colegiado del encuentro, Jesús Gil Manzano, le expulsó tras revisar la acción en el vídeo de una agresión sin balón a Asier Villalibre.

Gil Manzano expulsando a Leo MessiEFE

Nunca hasta ahora, en 753 partidos con el primer equipo azulgrana, Messi había recibido una tarjeta roja.

Con el filial azulgrana, en un partido jugado el 27 de febrero de 2005, fue expulsado en un partido de Segunda división B ante el Peña Sport.

Sanción de dos partidos para el argentino

El jugador y capitán del FC Barcelona Leo Messi ha recibido una sanción de dos partidos por su expulsión en la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club y se perderá el estreno blaugrana en la Copa del Rey y el siguiente partido en LaLiga Santander.

"La jueza de Competición sanciona a Leo Messi con dos partidos después de su expulsión en la final de la Supercopa de España", confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Messi fue expulsado con roja directa por una agresión sobre el delantero del Athletic Club Asier Villalibre, en los instantes finales de la prórroga de una final que conquistó el equipo bilbaíno, en La Cartuja de Sevilla.

����‍♂️Messi sancionado con 2 partidos por “producirse de manera violenta”



❌No se considera agresión



��‍⚖️La Jueza de Competición aplica el menor de los castigos dentro del artículo por lo que las opciones de que el recurso del @FCBarcelona_es prospere en Apelación es NULO pic.twitter.com/rNULLenUAY — Isaac Fouto (@isaacfouto) January 19, 2021

El argentino se perderá así el partido de este jueves en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, primero del Barça en esta edición de la competición, ante un Cornellà que fue verdugo del Atlético de Madrid en la ronda previa.

Tampoco estará en el duelo de la jornada 20 de LaLiga Santander frente al Elche CF, en el Estadio Martínez Valero. Un partido en el que los blaugranas necesitan ganar para seguir al acecho de Real Madrid y Atlético de Madrid.

Como ha informado Manolo Oliveros en Deportes COPE, el Barcelona recurrirá esta sanción ante Apelación, pero como ha avanzado Isaac Fouto, el recurso no va a prosperar ya que se le ha aplicado el menor de loas castigos posible.