Juanma Castaño: “Son demasiados partidos y, a veces, el exceso de oferta mata el producto”

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del lío de partidos que hay cada semana por las diferentes competiciones que se juegan y la coincidencia de varios partidos de varias competiciones el mismo día, como ocurre entre esta semana y la próxima, cuando coincididen partidos de Copa del Rey, de Liga y de la Supercopa de España.

"Acaba de empezar el año y el fútbol no ha parado ni tiene pensado parar. Esto, que es bueno porque genera contenido para nosotros, tiene su lado malo porque el aficionado, incluso nosotros, empieza a estar perdidos con lo que se juega, dónde y por qué se juega. Esta semana es un clarísimo ejemplo. Tenemos partido de Copa del Rey, partido aplazado de Liga que enfrenta al Barça y al Athletic de Bilbao, tenemos el fin de semana liga y tenemos la semana que viene Supercopa, entre semana y el fin de semana; y el fin de semana, Liga. Se mezclan todas las competiciones nacionales. La gente ya no sabe qué hay en juego porque como no puede ir al estadio parece que se mete menos en la competición. Está muy bien que el deporte y la industria no se haya parado, como dice Tebas, pero hay cada vez más lío en la cabeza. Son demasiados partidos, demasiada oferta y, a veces, el exceso de oferta mata el producto".

Arranque fuerte de Marcelino

Marcelino García Toral arrancará su etapa como entrenador del Athletic Club con tres partidos seguidos en apenas ocho días contra el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, sin duda los tres equipos más fuertes de la liga española y también entre los más poderosos del mundo. El técnico asturiano, que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Athletic hasta el 30 de junio de 2022 tras las destitución de Gaizka Garitano, comenzará su trayectoria al frente de los 'leones' con un choque liguero en San Mamés este miércoles, día de Reyes, a las 21.00 horas. Partido aplazado de la segunda jornada de LaLiga. Menos de tres días después, apenas 65 horas y 15 minutos desde que termine el choque ante el Barça, el sábado 9 a las 16.15, Marcelino visitará al líder Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Posteriormente, el Athletic viajará a Andalucía a jugar la Supercopa, en la que el jueves 14 se medirá al Real Madrid en semifinales en un choque en La Rosaleda de Málaga sin horario aún confirmado. En caso de ganar ese partido, el equipo rojiblanco jugaría la final del torneo el domingo 17 ante el vencedor de la primera de las semifinales, el Real Sociedad-Barcelona del miércoles 13 en El Nuevo Arcángel de Córdoba. De estar en esa final, el calendario para Marcelino en su arranque en el Athletic sería aún más exigente ya que se le añadiría un segundo partido ante el Barcelona o un nuevo choque ante la Real Sociedad el más clásico de los derbis vascos en apenas diez días.

La Real ha sido, además, el equipo que precipitó la destitución de Garitano con su triunfo inapelable del día de Nochevieja en San Mamés, un tempranero 0-1 sin mucha respuesta después del Athletic. Tras ese encuentro, a Garitano, muy discutido con anterioridad, ya no le salvó ni la convincente y merecida, aunque corta, victoria frente al Elche de tres días más tarde también en 'La Catedral' (1-0).

Incluso tampoco se quedaría ahí la exigencia del calendario al que tiene que hacer el de Villajoyosa en su llegada al Athletic, ya que después de disputarse la Supercopa visitará Bilbao el Getafe, uno de los rivales más duros para el Athletic en la era Garitano, y los rojiblancos se desplazarán al Camp Nou para medirse al Barça en el que podría ser el tercer enfrentamiento entre ambos en un mes. Estos dos partidos, además, con uno o dos compromisos de Copa del Rey de por medio, en función de si pasa o no su primera eliminatoria en un torneo al que los equipos que juegan la Supercopa se incorporan más tarde que el resto.