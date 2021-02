Manolo Oliveros: "Messi pudo marcar tres goles... no hay entendimiento entre el árbitro, el VAR y las líneas"

"Pinta bien el próximo partido del próximo martes del Barcelona en la Liga de Campeones frente al París Saint Germain, tras la victoria por 5 a 1 en el Camp Nou, con dos goles de Trincao, otros dos de Leo Messi y uno de Junior", asegura Manolo Oliveros, narrador en Tiempo de Juego del partido entre el Barcelona y el Deportivo Alavés de LaLiga Santander.

Oliveros observó ciertos problemas de entendimiento entre los árbitros de campo y el VAR, a pesar de lo holgado del marcador: "Ha podido marcar tres goles Leo Messi, pero el VAR después de trazar la línea... Incluso, con la línea trazada hemos visto cómo Griezmann estaba en posición correcta, pero el árbitro ya había anulado la jugada, por lo que no hay mucho entendimiento en lo que decide el árbitro, lo que le dicen desde el VAR, en trazar las líneas tarde, mal y nunca."

"Lo mismo entiende Ronald Koeman, pero esto no deja de ser una anécdota al lado de que el Barça ha sabido ganar por 5-1 y le da cierta esperanza y optimismo, aunque será un partido muy distino ante el PSG", conclyó Oliveros.

Y es que además del marcador favorable, con goleada, el conjunto parisino llega con algunas bajas muy sensibles, como la de Neymar Junior: "Sin Neymar, sin Di María, vamos a ver qué pasa. Eso lo viviremos también en Tiempo de Juego el próximo martes en el Camp Nou y, lamentablemente, sin público".

Neymar se duele instantes después de lesionarse contra el Caen (EFE).

Koeman, a vueltas con el VAR

El entrenador del Barça, al igual que Manolo Oliveros, también reflexionó sobre el VAR en el partido frente al Deportivo Alavés: "Según mi banquillo, que tenemos las imágenes, me dijeron que no es fuera de juego, me ha sorprendido por el VAR, pero mejor dejarlo porque parece que siempre hablo del VAR y hemos ganado 5-1, hemos podido dar descanso a jugadores y es más importante que hablar del VAR", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Por su parte, la reflexión que hizo Ronald Koeman tiene mucho que ver con la de un partido relativamente cómodo, casi en vísperas de un partido trascendental como es el del PSG, en Liga de Campeones.

Koeman se refirió a Messi: "Sabemos que Messi es decisivo, de muchos años, está muy metido, está alegre, está sacando otra vez mucha efectividad", aunque puso en valor al resto del grupo para afrontar con garantías el duelo ante el equipo parisino: "Para aspirar a algo y para ganar esta eliminatoria necesitamos no solo a Messi sino a los demás también en su mejor momento".

Y es que el estado de forma de la plantilla, le preocupa: "Físicamente no es el mejor momento de la temporada porque nos faltan todavía muchos jugadores".