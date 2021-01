Manolo Oliveros: "Lo mejor para el Barça en Elche han sido los tres puntos"

Manolo Oliveros, narrador del Fútbol Club Barcelona en Tiempo de Juego, ha querido valorar en Tiempo de Análisis la victoria del conjunto azulgrana en el Martínez Valero ante el Elche. Un triunfo que no solo da tres puntos "muy importantes" a los de Koeman sino que también les permite seguir la estela de Real Madrid y Atlético, recuperando la tercera posición de LaLiga.

"Lo mejor para el Barcelona esta tarde en el Martínez Valero ha sido, no solamente la victoria, naturalmente, sino los tres puntos, el ver que sigue cerca del Real Madrid, ver que está en buena forma Ousmane Dembelé, gente como Frenkie De Jong, que ha metido la ‘cuchara’ en el primer gol que casi se mete en propia puerta Diego González, y después ha metido el pase de la muerte para el remate de cabeza en el segundo palo de un ‘chaval’ bajito pero muy agradecido y muy simpático como Riqui Puig, que ha marcado de cabeza el 0-2 para sentenciar el partido. No daba la impresión, a pesar de que iba todavía 0-1, que pidiera la hora el Barça porque no inquietaba la portería de Marc André Ter Stegen el Elche. 0-2 en el marcador, lo mejor han sido los tres puntos, sigue cerca todavía del Real Madrid en tercera posición en esta Liga y dentro de un mes, justamente, el 24 de febrero, en uno de esos partidos aplazados, el Barça-Elche será en un mes en el Camp Nou. Tres puntos ‘muy guapos’, muy importantes, para Ronald Koeman".

De Jong lidera la victoria de un Barcelona que recupera la tercera plaza en el Martínez Valero

El Barcelona logró una victoria sin brillo en Elche (0-2) que le permite mantener su racha triunfal a domicilio en LaLiga y agravó un poco más la situación del equipo ilicitano, que encadena su decimotercer partido sin ganar.

Un gol de De Jong al final del primer tiempo y otro de Riqui Puig, en el ocaso, fueron suficientes para que el Barcelona sacara adelante un compromiso marcado por la ausencia de Leo Messi y en el que Ter Stegen volvió a ser providencial al salvar a su equipo en la única ocasión ilicitana.

✅ Valladolid (0-3)

✅ Huesca (0-1)

✅ Athletic Club (2-3)

✅ Granada (0-4)

✅ Elche (0-2)



El conjunto catalán, con un ritmo lento y previsible en su sala de máquinas, cargó casi todo su juego de ataque por el costado de Dembélé, quien mantuvo una dura pugna con su marcador, el colombiano Mojica.

El Elche acusó el impacto anímico del gol en los primeros instantes del segundo tiempo, en los que el Barcelona jugó a placer, aunque con el paso de los minutos fue adelantando sus líneas de presión y acumulando jugadores en ataque.

El conjunto ilicitano tuvo su gran oportunidad en los pies del argentino Rigoni, al que Ter Stegen negó el gol en un mano a mano tras un gravísimo error de Mingueza. Segundos después, fue Edgar Badía el que se lució en la otra portería al detener un disparo colocado de Dembélé. Al final, Badía evitó dos veces que Trincao se estrenara como goleador con su equipo, pero no pudo atajar un gran cabezazo de Riqui Puig, quien apenas llevaba unos segundos en el campo. El gol puso la rúbrica a una victoria gris del Barcelona ante un rival en caída libre.

Koeman: "Menos mal que tenemos un gran portero porque si no nos empatan"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró contento con la línea de su equipo en los últimos partidos, con muchos partidos fuera de casa como la victoria de este domingo (0-2) ante el Elche, aunque también celebró tener "un gran portero".

"He visto al equipo igual de bien, a pesar de muchos partidos, el equipo estuvo muy concentrado, superiores al contrario, nos ha costado crear muchas ocasiones pero hemos abierto el marcador y lo mejor ha sido la presión al contrario, eso ha sido fundamental", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico culé reconoció que hubo momentos de sufrir que salvó Ter Stegen. "Hubo 15 minutos que bajamos la intensidad, falló grande en defensa y menos mal que tenemos un gran portero porque si no ellos han podido empatar el partido", dijo.

"Queremos que nuestros centrocampistas pisen área contraria. De Jong está subiendo su calidad, su efectividad es enorme. Riqui ha entrado bien y ha marcado el gol decisivo", afirmó sobre los dos autores de los tantos. "Los últimos partidos, el séptimo fuera de casa, no hemos perdido ni uno de los partidos a 90 minutos, cinco seguidos fuera de casa, el equipo está muy bien", añadió.

Koeman admitió que la distancia con el Atlético sigue siendo grande en busca de luchar por el título de Liga. "Es una distancia enorme de puntos si el Atlético sigue fuerte, pero no bajamos nuestro rendimiento lo intentaremos", terminó.