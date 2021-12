Manolo Oliveros: "El Barça va creciendo, las sensaciones son muy buenas, y ya espera a Ansu Fati, Alves..."

El Barcelona ha empatado en el Sánchez Pizjuánen el partido aplazado en su día correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Santander, en un reparto de puntos que no permite cumplir el pleno objetivo a ningún equipo y menos a un Barça que sometió sin premio a los sevillistas en su propio campo.

Tras ese partido, el narrador del equipo azulgrana en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha querido hacer una valoración del partido en Tiempo de Análisis.

"El Barça ha merecido la victoria. El Barça va creciendo. Pero jugando contra diez no ha sabido aprovecharse de la circunstancia. Debería haber aprovechado más las ocasiones, no ha habido muchas, aunque la más clara de Dembélé se fue al palo, y el cabezazo de Gavi se fue por encima de la portería del Sevilla".

En cualquier caso, para Oliveros, "las sensaciones" de este Barça "han sido muy buenas, y ya espera el 2022 con la vuelta de Ansu Fati porque falta gol, quizás algún jugador en el mercado de invierno, la vuelta de Pedri, la de Dani Alves... Por lo tanto, creo que las sensaciones son muy buenas", insiste, "después de ver dónde viene el equipo".

La próxima cita en el calendario del equipo azulgrana será en la jornada del 2 de enero, frente al Mallorca, donde estará Tiempo de Juego.

Oliveros concluye con un mensaje de agradecimiento: "amigos, Tiempo de Juego, gracias por todo. Pasen unas Felices Fiestas con mucha, mucha, mucha prudencia".

Sevilla y Barça 'pierden' con el empate



Bajo una lluvia constante en Nervión, el Sevilla no pudo brillar más que en unos pocos minutos de la primera parte que fueron un 'spa' que se terminó en cuanto el Barça, como en la mayoría del choque, amarró el balón y les encerró en su área, defendiendo con todo a Bono.

Sólo tiró a puerta el Sevilla en dos ocasiones, y ambas fueron goles aunque la primera de esas jugadas fue bien anulada por fuera de juego. Pero el gol válido del Papu Gómez, en esa única jugada clara para los de Julen Lopetegui, les dio un punto insuficiente en su lucha por el liderato pero con buen sabor de boca final.

Y es que el Sevilla, ahora a 5 puntos del líder Real Madrid, jugó con un hombre menos desde el minuto 64, cuando a Jules Koundé se le cruzaron los cables y, tras un encontronazo con Jordi Alba, le dio un balonazo al de L'Hospitalet. Aguantó el tipo el Sevilla, buscando alguna contra que no llegó, pero acabó pidiendo la hora.

El Barça, que sigue sin puntería y regalando puntos por esa falta de gol, jugó bien. Muy bien, por momentos. Pero sigue dando facilidades atrás, como en el córner en el que el Papu Gómez se marchó de Abde y remató un centro raso del exblaugrana Ivan Rakitic --fue sustituido con molestias-- sin marca ni oposición.

Justo antes del descanso empató Ronald Araujo de un potente e imparable cabezazo, también a la salida de un córner. Previamente, los extremos Ousmane Dembélé y Abde tuvieron ocasiones para marcar, pero tuvo que ser el omnipresente central uruguayo quien igualara el tanto inicial del Papu.

Con este empate, el Barça no entra en puestos de acceso a competiciones europeas y menos todavía puede alcanzar la cuarta plaza a la que optaba. Pero el Sevilla, pese a acabar dando por bueno el empate tras la expulsión de Koundé, tampoco pudo situarse a 3 puntos del liderato.

Imagen del Sevilla - Barça









Xavi: "Se acerca el Barça que quiero y que viví yo"



El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que pese a marcharse con pena e "insatisfecho" por el empate sumado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el partido fue "muy bueno" y vio a un Barça que se "acerca" al que quiere ver.

"Me voy insatisfecho, pero mañana pensaré que hemos jugado bien y la imagen desde el banquillo es muy buena. Se acerca el Barça que yo quiero, protagonista y valiente y yendo al ataque. El que viví yo. Es el camino correcto", aseguró en rueda de prensa.

Xavi aseguró irse con una "sensación agridulce". "La imagen del equipo es buena y el juego bastante bueno, aunque hay que entender lo que requiere cada momento. Con uno más hay que tener más paciencia, moverles de lado a lado. El día del Elche picamos al espacio, hoy nos ha costado. Es cuestión de insistir porque vamos por el buen camino", valoró.

???? Xavi, en @MovistarFutbol



???? "Hemos merecido ganar, estoy orgulloso por el equipo a pesar del empate"



?? "No nos sirve este punto, lo peor de todo es el resultado"



?? "Se adelantan en un error nuestro, hay cosas que mejorar"



?? #PartidazoCOPE#LaLigaSantanderpic.twitter.com/3oibynRV4V — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 21, 2021





"Me pesa no ganar, la verdad. Tengo la sensación de que me costará ganar, creo que tendríamos que haber ganado y más al tener minutos contra 10 jugadores. Ellos han sabido frenar el partido, enfriarlo, con faltas, y es una manera de competir de un equipo muy veterano que sabe lo que hace, y tácticamente han estado bien", destacó del Sevilla.