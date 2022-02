Manolo Oliveros: "Pedri nos ha recordado a Andrés Iniesta"

Manolo Oliveros, narrador del FC Barcelona en 'Tiempo de Juego' destaca en Tiempo de Análisis el rendimiento de los blaugrana en la victoria por 1-4 ante el Valencia en Mestalla, Frenkie de Jong marcó el segundo y Aubameyang hizo un hat-trick. Este triunfo devuelve al Barça a la cuarta plaza, que permite jugar la Champions, pero Xavi Hernández no se olvida de la Europa League y "está rotando con mucha inteligencia" para el partido de la Europa League ante el Nápoles en el Estadio Diego Armando Maradona.

"Aubameyang tres goles. He revisado el acta del árbitro y se lo dan a Aubameyang y no a Pedri, de manera que no son dos goles, son tres goles para el jugador francés. Me alegro por él y me alegro también por Pedri que ha tirado fenomenalmente ha desviado Aubameyang y el gol parece que puede ser del canario, pero bueno es igual. Hat-trick del jugador francés, un Pedri que ha estado sensacional, ha salido en la segunda parte. Está rotando Xavi Hernández con mucha inteligencia de cara al partido del próximo jueves en el Estadio Diego Armando Maradona y Pedri con muchos espacios, como comentaba en ‘Tiempo de Juego’ David Albelda, ha sabido jugar muy bien con muchísimo talento. Nos ha recordado a Andrés Iniesta. En definitiva, cuatro goles del Barça en Mestalla, se le da muy bien el jugar ahí con esa luz, con ese calor, con esa intensidad, ha marcado cuatro goles que significa el estar en la liga de Campeones, en la Champions en puestos de Champions empatado a puntos con el Atlético de Madrid, pero con un partido menos y mejor golaveraje y además significa muchísima moral para tratar de ganar y pasar a los octavos de final de la Europa League el próximo jueves, aquí también en ‘Tiempo de Juego’, en el Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles-Barça".

El Barça tira de pegada para volver a puestos de Champions

El FC Barcelona ha ofrecido una lección de pegada ante el Valencia en Mestalla (1-4) para recuperar la cuarta posición de LaLiga Santander, la última de acceso a la próxima Liga de Campeones, en un encuentro en el que el cuadro azulgrana apenas pasó apuros y encontró su mejor versión antes de viajar a Nápoles.

En una exhibición de eficacia, los de Xavi Hernández encarrilaron el duelo, en el que se escucharon pitos para Ferran Torres en su vuelta a casa, con tres goles de Pierre-Emerick Aubameyang y otro tanto de Frenkie de Jong al descanso. Carlos Soler, en la reanudación, recortó distancias.

Con ello, el cuadro culé olvida el tropiezo del derbi catalán (2-2)y regresa a la cuarta plaza de LaLiga,empatado a puntos con el Atlético de Madrid (42). Además, se carga de moral para el duelo de vuelta del 'Playoff' de Europa League ante el Nápoles en San Paolo, al que llega con el estéril 1-1 del Camp Nou.

El monólogo azulgrana quedó reflejado en una primera parte en la que Aubameyang se encargó de desatar las hostilidades ante los de José Bordalás. En el minuto 23, Jordi Alba vio el desmarque del gabonés y puso un centro preciso para que este definiese magistralmente y anotase su primer tanto como culé.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No se amilanó el equipo 'che', que todavía vio cómo alcanzaba portería hasta el un par de ocasiones sin premio. En la primera, a los 25 minutos, el trencilla madrileño Del Cerro Grande invalidó el gol de Soler por fuera de juego previo de Gayà, aunque fue el del minuto 40, cuando anuló otro tanto al capitán valencianista por haber salido el balón del campo al inicio de la jugada el que más enfadó a la afición de Mestalla.

Nos colamos en el vestuario tras la victoria en Mestalla pic.twitter.com/Y3JSSdigNb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2022





Antes, el Barça ya se había encargado de despegar en el marcador.Frenkie de Jong aprovechó un exquisito pase de Ousmane Dembélé para poner el 0-2 (min.32), y Aubameyang completó su doblete con un tanto que debió ser revisado por el VAR para determinar que no había fuera de juego previo en el centro de Gavi. En la reanudación, Mamardashvili evitó el cuarto de los catalanes al desviar un disparo de Dembélé, y la parroquia valencianista recuperó la esperanza cuando Soler, completamente libre de marca, recortó distancias con un cabezazo con el que batió a Ter Stegen (min.52).

Sin embargo, Pedri volvió a enfriar el choque solo tres minutos después de ingresar en el terreno de juego; Ferran sirvió atrás ante la llegada del canario, que envió un misil directo a las mallas del cuadro local (min.63), que finalmente el acta arbitral le dio el gol a Aubameyang, para poner punto y final a la batalla, que se decantó definitivamente del lado azulgrana. El jueves, el Nápoles.

Primer hat-trick de Aubameyang, según el acta arbitral

El acta de Carlos del Cerro Grande, colegiado del encuentro Valencia-Barcelona (1-4), le concede tres tantos del conjunto azulgrana al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang celebra el segundo gol del Barça ante el Valencia | EFE

El cuarto y último del equipo de Xavi Hernández llegó con un potente disparo desde fuera del área de Pedri González. El atacante africano, se agachó y el balón rozó ligeramente en él.

Xavi: "Pedri no es un jugador normal, tiene un talento superlativo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el canario Pedro González 'Pedri' "no es un jugador normal" porque tiene "un talento superlativo" y ha afirmado que ve al equipo "en una dinámica buena"y que deben ser "más constantes y más fiables" para afrontar la vuelta del 'Playoff' de Liga Europa ante el Nápoles.

?Esta victoria nos da mucha confianza y mucha moral?



???????? pic.twitter.com/mBNiJgsuhq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2022

"Tiene tiro, tira bien las faltas, se tiene que atrever y se lo exigimos. Tiene 19 años y puede ser hasta tímido, pero la capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal. Es superlativo el talento que tiene, hay pocos como él", declaró en rueda de prensa tras el partido en Mestalla.

Sobre el triunfo ante el conjunto 'che', el preparador catalán reconoció que les da "tranquilidad hasta el jueves"."Aunque siendo entrenador del Barça nunca tienes tranquilidad, el jueves llega otra final, el domingo contra el Athletic, la semana contra el Elche...No estamos en una situación buena, seguimos en 'Champions' pero tenemos urgencias en la clasificación. Hay una dinámica buena, lo veo, pero todavía hay que ser más constantes y más fiables, saber defender con balón, no solo sin él", advirtió.

También afirmó que es importante "ganar en un campo como el del Valencia, donde siempre es difícil y los resultados están ajustados"."Tenemos mucha confianza y moral, nos da mucho", confesó, antes de asegurar que la efectividad en ataque depende "de la confianza, de la fe y de la finalización".

"Depende de los futbolistas estar acertados o no, y de la confianza que les damos nosotros. Hemos sido mucho más efectivos; de tener esta efectividad el día del Nápoles estaríamos hablando de un resultado mucho más amplio. No hay una poción mágica, pero hay que entrenarlo. Sigo pensando que estamos en el buen camino. Creo que incluso jugamos mejor el día del Nápoles", señaló.