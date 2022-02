Manolo Oliveros: "El calificativo de este nuevo Barça es el de prometedor"

Manolo Oliveros, narrador del FC Barcelona en 'Tiempo de Juego', se pasa por Tiempo de Análisis para destacar el rendimiento de los fichajes del conjunto culé en la victoria ante el Atlético de Madrid (4-2) en el Camp Nou: Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang y Dani Alves. Un dato llamativo que deja este resultado, es que el Barça regresa a puestos Champions 20 jornadas después alcanzando la cuarta plaza, con 38 puntos, de LaLiga Santander.

"El calificativo de este nuevo Barça después de cerrarse el mercado de invierno es de prometedor. Prometedor porque ha estado fenomenal uno nuevo, Adama Traoré que ha desbordado por la banda derecha, ha sido de lateral, con fuerza, ha centrado, ha dado goles, ha creado muchísimo peligro… Prometedor también porque Ferran Torres que ha venido en este mercado de invierno, ya sabemos cómo es y se está adaptando muy bien, ya sea por el centro o bien por las bandas y Aubameyang que también lo ha hecho fenomenal, ha jugado unos minutos y se ve que puede desmarcarse, que tiene velocidad, que tiene gol, seguramente marcará muchos goles de nuevo con el FC Barcelona y prometedor porque al fin y al cabo Dani Alves también ha venido en el mercado de invierno y ha hecho una primera parte de interior sensacional dando juego, no tanto en defensa, pero marcando un golazo en la segunda parte. El único borrón de Dani Alves ha sido la expulsión por esa entrada por detrás a Yannick Carrasco. En definitiva, prometedor para un Barça que le espera en ‘Tiempo de Juego’, aquí en la COPE el Espanyol, en el derbi del próximo domingo, y cuidado en Europa el próximo jueves día 17 frente al Nápoles, también en el Camp Nou".

El Barça se lleva un entretenido encuentro y regresa a puestos de Champions 20 jornadas después

El FC Barcelona se ha impuesto al Atlético de Madrid (4-2) en la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander y le ha arrebatado la últimas de las plazas de acceso a la Liga de Campeones, todo en un encuentro en el que los de Xavi Hernández remontaron el tanto inicial de Yannick Carrasco y resistieron en el tramo final con uno menos tras la expulsión de Dani Alves.

El belga, a los ocho minutos, conseguía adelantar al vigente campeón, pero Jordi Alba, con una inverosímil volea dos minutos después, neutralizaba el tanto del delantero atlético para dar el pistoletazo de salida a la remontada culé en la primera parte, que corroboraron Gavi y Ronald Araujo.

Con un Camp Nou repleto por primera vez desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante un rival inesperado, el Barça pareció dar al fin el salto que ansiaba Xavi Hernández; fue capaz de desbordar, con Dani Alves y Adama Traoré ofreciendo un auténtico recital, y supo aprovechar la fragilidad defensiva rojiblanca. Sin embargo, tuvo que reponerse al susto inicial en forma de gol de rojiblanco. El uruguayo Luis Suárez, reconocido por la afición en su primer retorno con público a 'Can Barça', puso un gran pase lateral para Carrasco, que definió con un remate cruzado al que no pudo llegar Ter Stegen (min.8).

Pero aquello no fue más que un simple espejismo, una imagen que se desvaneció en cuanto Jordi Alba, tras recibir de Alves, enganchó una sorprendente volea que terminó entrando por la escuadra cuando todo el mundo la cantaba fuera (min.10). El Atlético se echó atrás y firmó su sentencia. Tres tiros a puerta, tres goles. Ni rastro de la intensidad defensiva que le caracterizó durante tantos años.

Ya en el minuto 21, Adama ganó línea de fondo y centró para que Gavi, de cabeza, pusiese el 2-1 en un remate que tocó en Vrsaljko, y justo antes del descanso, Ronald Araujo cazó un rechace después de un saque de falta que obligó a Jan Oblak a recoger de nuevo el esférico de entre las mallas (min.43).

El intermedio no aplacó el hambre culé. Dani Alves, en el reencuentro con su público y tras asistir a Alba en el primer gol, se unió a la fiesta al aprovechar un nuevo desbarajuste de la zaga atlética para armar un disparo completamente solo y anotar el cuarto tanto de la cuenta local (min.49). El partido estaba totalmente controlado, pero el lateral brasileño se encargó involuntariamente de reavivar las esperanzas de los del 'Cholo' con una injustificable entrada con los tacos por delante sobre Carrasco para dejar a su equipo con diez jugadores en el minuto 69.

Xavi: "Simeone y yo vemos el fútbol de forma antagonista, no es una crítica"



El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, confesó la importancia de la victoria (4-2) sobre el Atlético de Madrid este domingo, un triunfo que "necesitaba" tanto el equipo como el club y la afición, negando cualquier tipo de "pique" ni "pulla" hacia Diego Pablo Simeone y su estilo de juego.

"Estoy muy contento. Hemos atacado muy bien, haciendo un partido completo. Buscaba superioridad en el centro del campo. Hemos estado muy bien. Con la expulsión de Dani Alves hemos estado solidarios y hemos defendido bien, sin que tuvieran ocasiones claras", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou. El preparador azulgrana destacó la importancia de superar al vigente campeón de liga, llegando además a zona 'Champions'. "Necesitaba el Barça una victoria de este tipo, contra un equipo grande, que juega bien, y puede ser un punto de inflexión para el equipo", apuntó.

Xavi Hernández da instrucciones a sus jugadores durante el FC Barcelona - Atlético de Madrid | EFE





"Hay que ser humildes también, es una victoria y hay que seguir trabajando, no nos podemos frenar. Tenemos que mejorar muchas cosas y no relajarnos en defensa. El partido no se ha terminado en el minuto 60", añadió. Xavi fue preguntado por las declaraciones de Simeone y su aparente pique de estilos. "Es antagonista a lo que el Barça busca. Él entiende el fútbol de otra manera. Dijo que no le gustaba lo que vio de entrenamientos nuestros, no es ningún pique ni pulla, él entiende el fútbol de otra manera, es lícito", apuntó.

"No teniendo el balón se siente cómodo, yo es lo contrario. Yo soy un novato al lado del Cholo, no congeniamos en lo que queremos en el terreno de juego, pero no es una crítica. Nos vendría muy bien hacer tres victorias seguidas para refrendar lo que estamos trabajando. La afición ha hecho un gran esfuerzo, el recibimiento ha sido espectacular", añadió.