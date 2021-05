Manolo Lama, sobre la ausencia de Ramos: "Los capitanes también suman desde el banquillo o en la grada"

El narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama, ha querido valorar este lunes la ausencia de Sergio Ramos en la lista de Luis Enrique para la próxima Eurocopa. Una decisión que para el comunicador es injusta y que ha tratado de explicar en un nuevo vídeo de Tiempo de Análisis.

“Es justo que no esté Sergio Ramos en la lista de la Eurocopa? A mí sinceramente me parece muy injusto pero también es verdad que Luis Enrique es el que se tiene que jugar sus patatas y es el que toma las decisiones. Voy a explicar el por qué considero que es injusto que Sergio Ramos no esté en la lista. Si esta lista hubiera sido tan solo de 23 futbolistas, es decir, una lista intocable, yo vería lógico que el seleccionador dijera “No puedo arriesgar con jugadores que se me pueden caer”. Pero, piensen ustedes, la UEFA ha permitido por primera que los seleccionadores lleven a 26 futbolistas, es decir, que pueden llevar a los 23 habituales más tres más. Luis Enrique ha tenido esa posibilidad y no solo no la ha cubierto, tan solo ha llamado a 24, sino que ha dejado dos fichas vacías. ¿Qué le parece a ustedes si Luis Enrique hubiera salido a sala de prensa y hubiera dicho “Estos son mis 23 internacionales pero, además, quiero invitar a nuestro capitán para que haga la pretemporada con nosotros”? Luis Enrique ha zanjado, directamente, diciendo que no va a venir. Y Luis Enrique ha decidido que no vaya Ramos porque no quiere que la convocatoria y la concentración de España se convierta en una tras otra pregunta sobre el estado del capitán del Real Madrid. Me parece injusto por lo mucho que Ramos le ha dado al equipo. No por los 23, sino porque no le ha dado la oportunidad de demostrar si está o no en condiciones de poder debutar el día 14. Además, quiero recordar que los capitanes no solamente suman jugando, los capitanes suman en el vestuario, en el banquillo y en la grada y Luis Enrique, eso, no se lo ha permitido a Ramos”.

La ausencia de Sergio Ramos y las presencias de Aymeric Laporte, César Azpilicueta, Adama Traoré o Pablo Sarabia son las principales noticias en la lista de 24 convocados por Luis Enrique Martínez para disputar la próxima Eurocopa.

Ramos, el jugador que ha vestido en más ocasiones la camiseta de la selección española, se queda fuera de la convocatoria tras una temporada marcada por sus lesiones en el Real Madrid. En su lugar, Laporte podría debutar con España tras su reciente nacionalización.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Róber Sánchez (Brighton).

DEFENSAS: Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayá (Valencia), Eric García (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea) y Marcos Llorente (Atlético).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke Resurrección (Alético) y Fabián Ruiz (Nápoles).

DELANTEROS: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton) y Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).

Luis Enrique, sobre Ramos: "No ha podido competir en las condiciones adecuadas desde enero, es difícil y duro"



Luis Enrique Martínez, seleccionador español, explicó las razones por las que ha prescindido del capitán Sergio Ramos para la Eurocopa 2020, al considerar que el central madridista no está en "las condiciones adecuadas" al no haber competido en lo que va de año, y le recomendó que sea "egoísta" para poder regresar pronto.



El seleccionador comunicó a Ramos su decisión en una llamada telefónica en la noche del domingo, "correcta y educada", horas antes de desvelar la lista de 24 elegidos en La Ciudad del Fútbol. Consciente de la repercusión de la decisión adoptada, Luis Enrique dio su explicación antes de iniciar su rueda de prensa.

"Mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán, que he decidido que no venga porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni ha podido entrenar con el grupo. Ayer por la noche se lo comuniqué, mantuve una conversación telefónica con él. Es difícil y duro. Alguien que ha estado siempre al máximo y puede volver ayudar a la selección en el futuro", afirmó.



"Es una decisión complicada pero busco siempre el beneficio para la selección y el grupo. Le recomendé que fuese egoísta, que piense en él para recuperar su nivel y volver a jugar en su club y en la selección", añadió sin cerrar la puerta a su regreso para la fase final de la Liga de Naciones o el Mundial 2022.

Sergio Ramos: "Me duele no defender a España, pero es mejor descansar"





El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha reconocido que "duele no defender a España" en la próxima Eurocopa, pero se ha mostrado comprensivo con la decisión de Luis Enrique y ha explicado que "es mejor descansar y recuperarse bien del todo" para volver a su máximo nivel la próxima temporada.



"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.

He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", lamentó Ramos en sus redes sociales.