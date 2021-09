Manolo Lama: "El Sheriff, el equipo que no tiene país ni sabemos en qué liga juega, ha ganado al Real Madrid"

Manolo Lama define de forma clara la derrota del Real Madrid frente al Sheriff en la segunda jornada de la Champions League, por 1-2: "No es una broma, no. El Sheriff ha ganado y ha detenido al Real Madrid. Sí, el equipo que no tiene país, el equipo que no sabemos ni en qué liga juega ha ganado al Madrid de las trece Champions", analiza este martes en 'Tiempo de Análisis'.

Para Lama, narrador del Real Madrid - Sheriff en Tiempo de Juego, la clave de la derrota del conjunto madridista ha estado en la falta de definición y de jugadores que marquen las diferencias en el ataque: "Parece increíble, posiblemente ni el mejor guionista lo hubiera escrito. El Sheriff ha tirado tres veces y ha metido dos goles. El portero del equipo moldavo ha hecho diez paradas de gol. Pero el fútbol es así: cuando tú no tienes un 'killer', cuando no tienes definición, te pueden pasar estos accidentes".

Las estadísticas del partido, pese al resultado, pesan más del lado del conjunto blanco: 30 disparos a puerta por parte del Real Madrid contra 4 lanzamientos del Sheriff, de los cuales, 11 tiros entre los tres palos frente a 3. La posesión también fue mayor para el equipo de casa: 67%-33%.

Vinicius, de nuevo el mejor

Manolo Lama señala a Vinicius como el mejor del equipo entrenado por Carlo Ancelotti: "Vinicius, para mí, aunque hoy no haya marcado, es el mejor".

Y pone el dedo acusador sobre otros pesos pesados de los que se esperaba más: "Hay que pedirle más a Benzema en este tipo de partidos. Al Madrid le falta, una vez más, calidad para marcar el partido. Modric y Kroos tienen que asomar en un partido como este porque cuando faltaban treinta minutos, ellos tienen que poner la pausa y sobre todo la calidad que necesita el equipo".

¿Se va a clasificar el Real Madrid para la siguiente fase después de este arranque de competición (una victoria y una derrota)? "No es una catástrofe, el Madrid se va a clasificar, pero ojo, dos partidos en el Bernabeu, y un empate ante el Villarreal y esta derrota".

Y mensaje a Ancelotti

Lama le dejó un mensaje al técnico italiano después del partido: "Carletto, hay que espabilar a algunos de este conjunto que llevan la blanca".