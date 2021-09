ESCUCHA EL REAL MADRID - SHERIFF EN TIEMPO DE JUEGO

89' - GOL DEL SHERIFF: Golazo de Thill, que marca el 1-2 con un zurdazo espectacular en la frontal que entra por la escuadra derecha de Courtois

87' - Gran jugada de rodrygo por la derecha, su centro lo remata Jovic mordido y atrapa Athanasiadis

83' - El Sheriff llega con un tiro de Shill desde fuera del área que atrapa fácil Courtois

82' - ¡¡OCASIÓN DE RODRYGO!! Otra llegada de Vinicius y su pase atrás lo remata alto Rodrygo

81' - Tarjeta amarilla a Jovic por falta sobre Bruno

77' - Militao lo intenta con un disparo que despeja Athanasiadis y el rechace le cae a Vinicius, que no acierta

74' - ¡¡OCASIÓN DE MODRIC!! Gran pase de Benzema y el remate de Modric lo despeja a córner Athanasiadis con la cara

72' - Gol anulado al Sheriff por fuera de juego de Bruno. El delantero estaba adelantado en el área pequeña cuando mete el pie y bate a Courtois

69' - Disparo de Vinicius al segundo palo que despeja Athanasiadis a córner

65' - ¡¡¡GOOLLLLL DEL REAL MADRID!!! ¡¡¡GOOLLLL DE BENZEMA!!!!! El Real Madrid empata con un gol de Benzema de penalti

Cuatro cambios en el Real Madrid: Miguel Gutiérrez, Hazard, Nacho y Casemiro; y entran Jovic, Modric, Rodrygo y Kroos

59' - Vinicius pide penalti tras una caída dentro del área: El VAR decide que no es penalti. Al minuto, el brasileño vuelve a pedir penalti y esta vez el árbitro lo señala tras ir al VAR a verlo

Tarjeta amarilla a Casemiro por protestas al árbitro

56' - Hazard lo intenta desde la frontal del área pero Athanasiadis evita el gol con una buena estirada. En la siguiente jugada un cabezazo de Militao se marcha fuera

51' - Buen pase de Casemiro a Vinicius y el brasileño fuerza un córner en su intento de llegada a línea de fondo. En la contra del saque de esquina el Sheriff llega con peligro al área de Vinicius pero Yakhshiboev no controló al borde del área

46' - Tarjeta amarilla a Dulanto, por una clara falta sobre Valverde

46' - COMIENZA LA SEGUNDA PARTE: Saca de centro el Sheriff. Sin cambios en el Real Madrid, donde salen a calentar Modric y Jovic

45' - DESCANSO: REAL MADRID 0 - SHERIFF 1.

MORIENTES: "El Madrid necesita la creatividad del centro del campo, la finalización, que no la está encontrando y el centro del campo tiene que ser más llegador"

POLI: "Quita a Vinicius, metes a Jjovic y juegas 4-4-2"

45' - Tarjeta amarilla a Addo por agarrón a Valverde

43' - Tiro de Casemiro que acaba en córner y el saque de Alaba no tiene ningún peligro

38' - Tarjeta amarilla a Casemiro por un agarrón

37' - Ahora es Benzema el que lo intena con un remate desde la frontal que se marcha cerca del palo izquierdo

36' - ¡¡OCASIÓN DE NACHO!! Remate de Hazard escorado, y el rechace de Athanasiadis lo cabece alto Nacho en área pequeña

PACO GONZÁLEZ: "Hazard está muy bien pero el Madrid necesita dos terminadores"

POLI:"Hazard está generando muchas ocasiones"

MORIENTES: "Para encontrar al mejor Hazard, él necesita coger confianza en estas jugadas"

35' - ¡OCASIÓN DE VINICIUS!! El brasileño recibe dentro del área y su intento de buscar el palo largo se marcha fuera

32' - OCASIÓN DEL SHERIFF: Fallo de Courtois, que regala un balón cuando intentaba despejar y el remate de Yakhshiboev pasa rozando el palo izquierdo de Courtois

31' - ¡OCASIÓN DEL REAL MADRID!! Benzema mete el balón en áre pequeña, el portero deja el balón muerto y Casemiro está a punto de meter la pierna para rematar... el rechace le cae a Miguel Gutiérrez, que dispara cerca de la escuadra

27' - El Real Madrid pide penalti por mano dentro del área tras un centro de Vinicius

PEDRO MARTÍN: "No es penalti, la mano está en una posición natural"

25' - GOL DEL SHERIFF: El equipo moldavo se adelanta con un centro desde la izquierda y un remate de cabeza de Yakhshiboev.

