Manolo Lama: "El Real Madrid tiene jugadores para ganar al tran tran, pero les falta ese punto de élite"

Manolo Lama narró en Tiempo de Juego la segunda semifinal de la Supercopa de España, entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, en el estadio de La Rosaleda, en el que el equipo madridista sucumbió 1-2 ante el conjunto vasco, que jugará este domingo la final frente al Barça.

Un doblete de Raúl García, en una buena primera parte del Athletic le sirvió al equipo de Marcelino para evitar la remontada madridista, que pese a mejorar en el segundo tiempo, con disparos a la madera incluídos, el tanto de Benzema fue insuficiente.

¿Faltan cracks en el Real Madrid?

Para Lama, la eliminación del Real Madrid pasa por dos cuestiones: una que sale desde el banquillo y otra que forma parte de la composición de la plantilla: "En el Madrid hay cosas que nos sorprenden. Zidane, ha pasado de repente del 4-3-3 habitual al meter un 4-4-2 para intentar ayudar a Hazard en ese intento de protegerle para que se vean menos las carencias que tiene el belga".

Y a raiz del opaco partido de Eden Hazard, Lama reflexiona sobre el nivel de la plantilla con la que cuenta Zinedine Zidane: "El Madrid sigue teniendo el mismo problema: a excepción de Asensio, que ha hecho un partidazo, el resto es un equipo bonito, que está bien, de buenos jugadores, pero no rompen, no son futbolistas que metan una marcha más para ganar. Te pueden ir ganando al tran tran pero no tienen ese punto de élite que te pueden derrotar".

¿Mérito del Athletic?

"¡Qué merito tiene Marcelino García Toral! Lleva dos partidos y se ve ya su sello. No sólo por la victoria sino por la forma de desarrollarse en el campo", apunta Lama, dándole total validez, por méritos propios, al triunfo del Athletic de Bilbao, que parece haber mejorado con la llegada del técnico asturiano.

"El Athletic ha sido justo ganador, se merece estar en la final. Su planteamiento ha sido mejor, más claro y porque ha sabido a lo que jugaba. Por lo tanto, justa eliminación del Real Madrid, que veremos qué final nos depara con el Barça".

La final se jugará este próximo domingo en el estadio 'La Cartuja', de Sevilla, a las 21 horas, y contará con una gran novedad, anunciada este jueves por el 'jefe de los árbitros', Velasco Carballo: las imágenes que los árbitros revisen en el VAR se emitirán de forma simultánea en los videomarcadores.