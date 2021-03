Manolo Lama: "El Madrid ha dicho definitivamente que sí, que va a pelear LaLiga"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó la victoria del Real Madrid sobre el Celta en Balaídos (1-3). Un triunfo que coloca al Madrid segundo momentáneamente a tres puntos del Atlético de Madrid y uno por encima del FC Barcelona.

"El Madrid ha dicho definitivamente que sí, que va a pelear LaLiga. Otra cosa es que pueda conseguir el triunfo, pero desde luego se lo va a poner difícil al Barça y al Atlético de Madrid. Un Real Madrid que ha hecho unos primeros 45 minutos deliciosos. Jugando a ese fútbol que solamente Kroos y Modric saben entender, y con un Karim Benzema que ha tenido dos y las dos las ha metido. La primera con un control magistral, pero curiosamente en la segunda mitad el Celta le ha puesto más intensidad al parido, Ha metido más la pierna, le ha ganado físicamente al Madrid que seguramente sufrió el esfuerzo que realizó el otro día contra el Atalanta de Bergamo. El Madrid ha habido momentos que veía que se le podía marchar el encuentro. Pero en un contraataque se ha llevado los tres puntos que le pueden dar al Madrid una carta clara de saber que los 10 partidos de que le quedan, 30 puntos, y no se lo va a poner nada fácil ni al Barça ni al Atleti. Y lo de Liverpool, lo de Liverpool ya llegará".

El Real Madrid completó una notable semana con su victoria este sábado en Balaídos (1-3) gracias a una exhibición de Karim Benzema, que vive en estado de gracia, y que permite a los vigentes campeones de Liga meter presión a Barça y Atlético, que jugarán este domingo sus partidos de la jornada 28 en la Liga Santander.

Después de ganar al Atalanta con claridad y sellar el pase a cuartos de la 'Champions', el equipo de Zidane sigue cogiendo regularidad y engordando sus buenas estadísticas. Ocho victorias en los diez últimos partidos y dos empates, números que aumentan la esperanza en la 'Casa Blanca' por muchas adversidades que se presenten.

Una de ellas fue la ausencia de Sergio Ramos, que ni entró en la lista de convocados, pero el Real Madrid estuvo a la altura y los cuatro zagueros elegidos por Zidane, también, sobre todo un Nacho que lo hace todo a las mil maravillas aunque siga sin tener la prensa que tendría cualquier otro zaguero venido de fuera.

En el centro, una versión excelente del dúo Modric-Kroos, que no se cansa de sentar cátedra. Así se desarrollaron los minutos iniciales, con el Real Madrid controlando y asfixiando al Celta en la salida del balón. La atrevida propuesta de los gallegos fue el mejor aliciente para los merengues, cuyo fútbol es más vivaz con los espacios que ante un equipo estático y poblado defensivamente. Este sábado fue un buen ejemplo.

A los 20 minutos llegó el 0-1 en botas de Benzema, que recibió un pase milimétrico de Kroos, se revolvió en el área y definió con la precisión de un cirujano pese a la buena estirada de Iván Villar. El gol necesitó la revisión del VAR por un posible fuera de juego, pero el francés remató en posición legal. La tarde estaba de cara y Benzema, 'on fire'.

Entre tanto, los pupilos del 'Chacho' Coudet respiraban a la contra y con el balón parado. Brais Méndez y Santi Mina, que fue de lo mejor en los locales, tuvieron sendas ocasiones antes de que Benzema volviera a sacar su espada para marcar su decimoséptimo tanto en Liga, el octavo en los últimos seis partidos. Sin duda, una racha espectacular que ayuda al renacer de los madridistas.

En esta ocasión fue tras un fallo de Tapia que llegó a los pies del '9' del Real Madrid, cuya definición volvió a ser de muchos quilates. Antes con la derecha y en el segundo, con la izquierda y toda una colección de recursos inimitables. El 0-2 dio calma de forma inconsciente al conjunto capitalino y eso el Celta supo aprovecharlo.

En su arrojo constante, los olívicos encontraron petróleo en una falta de Denis Suárez al borde del descanso. El centro, que cayó llovido, fue rematado de forma plácida por Santi Mina para devolverle la vida al partido. El gol contuvo la incertidumbre y equilibró el arranque de la segunda mitad. Fue entonces cuando el Celta pudo haber empatado el duelo.

COURTOIS TUVO SU MOMENTO

Courtois fue protagonista en dos lanzamientos de Aspas y Ferreyra, además de en una falta en la que nada pudo hacer que terminó en la madera. Un libre directo difícil de explicar -el árbitro pitó falta de Modric cuando el croata tenía el balón- y Aspas asustó al Real Madrid en otra jugada de mucho talento. Pero no pudo ser. No hubo premio para los celestes.

Y sí para un Real Madrid que incluso metió el tercero de la tarde en botas de Marco Asensio, aunque el balear sólo tuvo que empujarla. El cocinero fue Benzema, que se marchó por la banda izquierda para centrar a su compañero en boca de gol. Un broche perfecto para los blancos, que meten presión al Barça y coge carrerilla antes del tramo decisivo de la temporada.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó el carácter de sus jugadores tras ganar al Celta de Vigo (1-3) y especialmente el partido de Karim Benzema, autor de un doblete y una asistencia, en un envite "espectacular" de su compatriota.

"Me alegro mucho por él porque es un trabajador. Lo que ha hecho hoy Benzema ha sido espectacular, él siempre quiere más y la verdad es que desde el minuto 1 hemos ido a por el partido. Nos merecimos este triunfo", analizó Zidane en la rueda de prensa posterior al choque.

Insistido por Benzema, el técnico madridista dijo que sigue sin entender que no vuelva a tener una oportunidad con la selección francesa. "No lo entiendo yo, ni lo entiende mucha gente. Pero para mí, como entrenador del Real Madrid, es mejor que se quede en estos parones", añadió 'Zizou'.

En relación al triunfo en Balaídos y el trío Casemiro-Modric-Kroos, que lo está jugando prácticamente todo, Zidane comentó que deben "seguir así para mantener este momento". "Son muchos partidos muy buenos últimamente, entramos en un tramo final donde se juega todo y estamos contentos de cómo se comporta el equipo, cómo estamos físicamente y cómo defendemos porque hoy no ha sido fácil", aseveró.

"Parece que la primera parte sí, fue espectacular, pero luego sufrimos en la segunda. En general interpretamos muy bien sus fases ofensivas y su juego por dentro. Hemos controlado muy bien el partido. Ahora ya sabemos el calendario que tenemos, que son muchos partidos pero vamos a seguir. De momento los jugadore están bien y tenemos que aprovechar esto", dijo.

"De los tres que has dicho, dos se van con la selección y para mí no es lo ideal, pero es así. No podemos hacer nada. Ahora hay que disfrutar del partido y sabemos que será complicado el final de temporada para nosotros", indicó Zidane, que confirmó que el capitán Sergio Ramos sí viajará con la selección española pese a no haber jugado este sábado.

����️ Zidane: "Es una victoria muy importante para nosotros para seguir con lo que estamos haciendo."#CeltaRealMadridpic.twitter.com/pv7u0KpSKL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 20, 2021

"Va a ir con la selección, el otro día tuvo un golpe y hoy no ha podido estar aquí, pero estará con la selección. Sólo tuvo un golpe, jugará dentro de cinco días, no habrá problema y le va a venir bien. Pero hoy no pudo porque había poco tiempo entre los dos partidos", comentó en relación al choque contra el Atalanta del pasado martes.

Preguntado por qué no cierran antes los partidos, Zidane esbozó una sonrisa. "Jugamos contra un rival y no lo pone fácil. La gente piensa que vamos a meter cinco o seis goles en cada partido y no es así. Cada vez es más difícil pero me tengo que quedar con el partido de mis jugadores. Sufrimos, pero controlamos bien y fue merecidísimo", replicó.

"¿Parar o seguir? No sé, el calendario es así y tenemos que descansar. No podemos hacer nada por el parón. Lo que puedo decir es que estamos contentos de parar tras una muy buena victoria y con tres puntos importantísimos para nosotros", finalizó.