Manolo Lama: "Me ha gustado España y soy optimista de cara a la Eurocopa"

La Selección española ha empatado a cero ante Portugal en el primer partido de preparación a diez días de debutar en la Eurocopa. Un partido donde España ha tenido ocasiones pero no ha sido capaz de concretarlas, acusando su falta de gol.

Tras el encuentro, el narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama, ha querido valorar enTiempo de Análisis el momento de esta Selección y cómo llega al primer partido de la Eurocopa, el que disputará ante Suecia el 14 de junio.

"Sinceramente yo creo que en el debut de España en este camino a la Eurocopa yo le doy una buena nota al equipo de Luis Enrique. Luis Enrique va a tener que modificar, hacer probaturas, es verdad que no hemos ganado pero hemos empatado frente a la campeona de Europa, Portugal. Sinceramente, creo que hemos merecido ganar porque hemos tenido más ocasiones, porque hemos manejado mejor el partido y porque hemos marcado el ritmo del partido, aunque es cierto que Portugal ha tenido alguna, pero no hemos sufrido demasiado. Pasito a pasito. Ante Lituania seguro que veremos otro once distinto al de hoy para que el día clave, ese 14 de junio frente a Suecia seamos ya capaces de empezar ya con buen pie que es consiguiendo la victoria. Me ha gustado España y soy optimista de cara a la Eurocopa".

La selección española de fútbol no pudo pasar este viernes del empate sin goles ante Portugal, actual campeona de Europa, en el primero de los amistosos para preparar la Eurocopa que da inicio la semana que viene y en el que su mayor dominio y mayor presencia en el área no tuvo el premio del gol.

España dejó buenos momentos en su primera puesta en escena antes de la cita continental. Mandó y sometió por momentos a un rival poco 'enchufado' y aunque no arrolló como la noche ante Alemania, sí generó lo suficiente, principalmente en el tramo final, para haberse merecido el anímico triunfo en una tarde que, además de la vuelta de la afición, dejó también el positivo debut de Aymeric Laporte.

Apoyada en el añorado rugido del público, la 'Roja' salió dominadora al Wanda Metropolitano de inicio y con intenciones de hacer disfrutar a los cerca de 15.000 espectadores ante una Portugal muy contemplativa y que pareció preferir ser dominada y resguardarse en su solidez defensiva.

España se hizo con la pelota rápidamente, con esa acertada e intensa presión tras pérdida que tanto reclama Luis Enrique, y con Busquets y Thiago tratando de moverla con velocidad, con buenos apoyos de Morata descolgándose de la férrea vigilancia de Pepe y Fonte, pero le faltó de nuevo acierto en los metros finales.

España renovó su acoso al final, pero le faltó 'instinto asesino' en la zona decisiva. Ferran Torres falló en un remate claro tras un pase de Morata, y a este le faltó un número más de bota para 'cazar' un sensacional envío de Gayà, mientras que un experto en estas lides como Cristiano Ronaldo controló mal cuando se plantaba solo ante Unai Simón.

Otro centro 'envenenado', de Koke, probó la rapidez de reflejos de Rui Patricio, y Morata, en la más clara del partido, envió al larguero la última 'bala' española con el portero portugués ya batido en su mano a mano. El martes, en Butarque, segunda y última prueba ante Lituania.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, se mostró "optimista" con lo que puede dar España en la inminente Eurocopa, después del empate (0-0) este viernes ante Portugal en el Wanda Metropolitano, donde no quiso dar importancia a los pitos que recibieron tanto él como Morata en el regreso de la afición.

"Lo que más me ha gustado ha sido la actitud de la selección, de las cosas que hemos trabajado en los primeros 60 minutos conseguimos anular a la campeona de Europa y de la Liga de Naciones, no han dado tres pases seguidos. Nos ha faltado un poco más de tranquilidad a la hora de elaborar las jugadas", dijo en rueda de prensa.

El preparador de la 'Roja' explicó que lo que menos le gustó fue el resultado, con media hora final de cambios. "Estoy satisfecho, la última media hora entran jugadores de refresco, el ritmo ha sido muy alto, mucho calor. Lo que menos me ha gustado ha sido el resultado, pero hemos tenido aproximaciones para ganar", afirmó.

"Después de dos partidos contra Alemania, dos contra Países Bajos y Portugal, España no ha perdido ninguno y ha dado la cara. Cada uno puede decidir si es optimista o si le ilusiona, yo lo soy. Afrontaremos el partido de Lituania intentando mejorar", añadió.

