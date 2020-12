Manolo Lama: “Caer en la Champions sería dramático; ¡Ay mi madre el Bicho, cómo te echan de menos!”

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego y director de Deportes COPE, habló desde el estadio Olímpico de Kiev tras la dura derrota del Real Madrid ante el Shakhtar por 2-0, con goles de Dentinho y Solomon. Este resultado, en un encuentro en el que los blancos dieron otra vez una muy mala imagen, obliga a los blancos a puntuar en la última jornada ante el Borussia Monchedgladbach

“Vaya lío en que se ha metido el Madrid por la clasificación y por la dinámica perdedora en la que se ha metido el conjunto de Zidane. Tiene un mal endémico desde hace dos temporadas y es que no le mete un gol al arco iris, y cuando no metes, la historia se te complica. Si a eso le sumamos bajones físicos tremendos en la segunda parte, equipos rápidos y con buen trato de balón, te matan como ha hecho hoy el Shakhtar. Zidane se tiene que dar cuenta que el Madrid necesita un cambio de calcetín de arriba a abajo y luego rezar en la última jornada para intentar meterse. Caer en la Champions sería dramático. ¡¡Ay mi madre el Bicho, ay mi madre Cristiano, cómo te echan de menos!!”

Si el R. Madrid gana al Borussia estará en octavos. Será primero si el Shakthar no gana al Inter.



Si el R. Madrid empata será segundo si el Inter gana al Shakthar. Si el Shakthar no pierde sería tercero.



Si el R. Madrid pierde será tercero si no gana el Inter. Si no, cuarto.