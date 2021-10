Manolo Lama: "El Real Madrid ha ganado gracias a Vinicius, el jugador más desequilibrante de Europa"

El Real Madrid continúa con su asedio al liderato tras vencer en Elche gracias a dos tantos de Vinicius Junior (1-2) en un partido cómodo pero discreto del equipo de Carlo Ancelotti, al que le bastó con muy poco pasa asaltar el Martínez Valero. El equipo madridista, que perdió a Rodrygo por lesión, recurrió al gran momento de forma de Vinicius y a la aparición de Courtois en los momentos claves para frenar a un Elche que lo intentó todo a pesar de jugar media hora con un jugador menos por la expulsión de Raúl Guti. Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los blancos ante el Elche en la jornada 12 de LaLiga. "El Real Madrid es líder gracias a Vinicius porque hoy Vinicius ha vuelto a ser determinante, como lo viene siendo en partidos anteriores, pero además hoy ha cogido el disfraz de Karim Benzema consiguiendo los dos goles que le han dado la victoria al Real Madrid y los tres puntos. Pero en el Real Madrid yo sigo observando detallitos que tienen enfadado a Carlo Ancelotti con sus jugadores. El Madrid no puede permitirse que el Elche, con 10 jugadores y perdiendo 0-2, te marque un gol y te complique los últimos minutos. El Real Madrid no puede permitirse no marcar el ritmo de lo que quiere jugar. Y el Madrid no puede permitirse conceder, como ha concedido, para mí, demasiadas ocasiones en su área a favor del equipo ilicitano. Pero, lo más importante es que el Real Madrid está en lo más alto de la tabla, que el Madrid tiene ahora a un jugador que posiblemente sea el más desequilibrante en Europa y que el Real Madrid va a coger toda la moral del mundo para sentenciar el partido del próximo miércoles frente al Shakhtar Donetsk y dar un paso de gigante hacia octavos. Hoy, si hay que resumir con un titular, diríamos simplemente: 'Vinicius'”. Vinicius: "Modric siempre me dice que me mueva sin balón que él me la va a poner" El brasileño Vinicius, autor de un doblete contra el Elche para darle la victoria al Real Madrid (1-2), aseguró que las cosas le “están saliendo” fruto del trabajo que lleva haciendo desde su “llegada” a España en 2018. “Es fruto del trabajo del equipo y el que vengo haciendo desde mi llegada. Las cosas están saliendo y ahora a ayudar al equipo”, dijo a la cadena Movistar+ tras el encuentro.

La asistencia de su segundo gol fue el croata Luka Modric, con el que demostró una gran complicidad. “Modric siempre me dice que me mueva sin balón, que me lo va a hacer llegar; me lo dijo antes del partido también”, comentó. Vinicius ponderó el trabajo de su actual técnico: “Ancelotti nos da la confianza que todos necesitamos. Todos tenemos que estar preparados porque son muchos partidos cada dos o tres días y hay que descansar”.



Ancelotti: "No hemos manejado bien el final de partido"

Ancelotti, sobre Vinicius: "Yo no he hecho nada, solo ponerlo y darle la oportunidad que merece" El técnico italiano alabó el buen momento que está atrevesando el brasileño después de que este sábado marcara los dos goles de la victoria del Real Madrid en Elche. 30 oct 2021 - 16:46

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que no han "manejado bien" el final del partido de este sábado ante el Elche en el Martínez Valero (1-2), en el que aun así se han llevado la victoria gracias a un doblete del brasileño Vinícius, al que el italiano ha dado "la confianza que merece" para que demuestre su potencial.

"No puedes jugar al máximo nivel con dos días de descanso, no estamos en la condición física necesaria. En el partido lo hemos pagado un poco; estaba controlado y el final no lo hemos manejado bien. El partido nunca se acaba, a veces estás 2-0 con un hombre más y no puedes pensar que se ha acabado, porque el árbitro todavía no ha pitado el final. Nos hemos complicado, pero afortunadamente tenemos tres puntos más", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, el técnico transalpino restó importancia a su apuesta por Vinícius, que se destacó con dos goles. "No he hecho nada, solo ponerlo y darle la confianza que merece. Está jugando muy bien y marcando goles. No soy un mago, intento hacerlo lo mejor posible y dar la máxima confianza a todos los jugadores. Es una decisión de un gran amigo, del seleccionador de Brasil", indicó sobre la ausencia de su delantero de la convocatoria de la 'canarinha'.

Sobre la ausencia de minutos del serbio Luka Jovic, afirmó que "tuvo problemas con la rodilla en el último partido". "No ha entrenado y no se siente cómodo, por eso no ha jugado el partido. Su rodilla no está totalmente recuperada, tuvo un esguince y por eso ha jugado Mariano", explicó.

En este sentido, alabó el trabajo del ariete hispano-dominicano. "Me ha gustado cómo ha jugado, comprometido, ha dado una fantástica asistencia en el primer gol, ha finalizado tres o cuatro veces... Ha realizado un buen partido", apuntó.

"Si un jugador no juega tiene que aguantar para cuando llegue su momento. Hoy ha llegado su momento y lo ha hecho muy bien, ojalá siga así. El rol es claro: primero tenemos a Karim y después a delanteros como Jovic o Mariano, que pueden ocupar la posición de Karim cuando Karim no esté", finalizó.