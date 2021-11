Maldini, sobre el Balón de Oro: "Lewandowski ha sido el mejor del año y se ha sido injusto con Cristiano"

Leo Messi ha conseguido su séptimo Balón de Oro por delante de Robert Lewandowski y de Jorginho. Una decisión que ha generado polémica tras la elección del argentino, ya que muchas son las voces que pedían el trofeo para el delantero polaco e, incluso, para Karim Benzema.

Sobre la elección de Messi como Balón de Oro, Julio Maldonado 'Maldini' ha dado su particular opinión en Tiempo de Análisis. Además, también ha querido ensalzar el nombramiento de Alexia Putellas, quien ha conseguido para España su segundo Balón de Oro.

"Bueno pues tenemos a Leo Messi como Balón de Oro 2021. Séptimo Balón de Oro de la carrera de Leo Messi y yo estaba convencido de que iba a ganar él, lo he comentado muchas veces porque teniendo en cuenta el tipo de voto que es, son 180 personas y el recuerdo del mejor Messi cuenta para un premio como este. Aunque no debería contar, pero la realidad es que cuenta. Para mí, creo que el mejor del año 2021 ha sido Lewandowski, yo creo que merecía él el premio, igual que lo merecía en el 2020 y ya se encargó Leo Messi de decirlo en el discurso. Creo que lo merecía porque ha sido Bota de Oro, porque él no jugó la eliminatoria contra el PSG donde termina el Bayern eliminado, por lo que no se le puede reprochar nada ahí, porque sigue siendo máximo goleador de la Bundesliga, porque sigue siendo implacable, porque cada vez hace más cosas lejos del área... Yo creo que Lewandowski debió ser el Balón de Oro. Pero finalmente lo fue Messi, que ganó la Copa del Rey, que ha sido el mejor jugador de la pasada temporada en LaLiga, ganó la Copa América aunque para mí no fue el mejor, pero bueno Messi tiene su séptimo Balón de Oro y ahora es prácticamente impensable que nadie le pueda alcanzar. De la misma forma que no me parece razonable pensar que Messi seguirá acumulando Balones de Oro, es difícil. Por lo demás, se esperaba a Benzema tercero, aunque ha sido cuarto porque tercero fue Jorginho, que han contado lógicamente los títulos de la Champions y la Eurocopa y también me esperaba a Cristiano entre los cinco primeros. Yo creo que no se ha sido suficientemente justo con Cristiano Ronaldo que en la Eurocopa, al menos, fue el máximo goleador y en el Manchester United, en mi opinión, lo está haciendo bien. Pero en todo caso, Cristiano ha quedado fuera de los cinco primeros puestos y es, no sé si sorprendente, pero sí que es histórico que no haya estado entre los cinco primeros después de haber dominado, junto a Messi, el fútbol en los últimos años. Y para terminar, me ha dolido los cero puntos que ha recibido Luka Modric. Nadie le ha dado ni un solo punto a Luka Modric. En todo caso, enhorabuena a Leo Messi y, sobre todo, enhorabuena a Alexia Putellas porque España tiene su segundo Balón de Oro y es una auténtica maravilla y, además, fue muy emocionante su discurso".

Messi gana su séptimo Balón de Oro



El argentino Leo Messi ha conquistado este lunes, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho, su séptimo Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el futbolista más premiado en la historia del galardón, que ha entregado la revista France Football en el teatro Châtelet de París.

De esta manera, el exjugador del FC Barcelona, ahora en las filas del Paris Saint-Germain, revalida el trofeo que ya recibió en 2019, último año que se entregaron los premios antes de la suspensión en 2020 por la pandemia de coronavirus, y suma el séptimo a su colección (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019).

La conquista de la Copa América -después de tres finales perdidas con la albiceleste- ha sido su mejor aval en una temporada irregular, la última con la camiseta azulgrana y en la que a pesar de todo fue Pichichi de LaLiga Santander y campeón de la Copa del Rey.

Leo Messi alza su séptimo Balón de Oro.









"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía lo que iba a pasar, y ahora me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar y hoy me toca estar en París. Estoy muy feliz y muy ilusionado, con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que mucho, porque amo esto", señaló tras recoger su premio.

Además, agradeció el galardón a sus "compañeros del Barcelona y del Paris", y, "especialmente", al cuerpo técnico y compañeros de la selección argentina. "Otras veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, que me quedaba una espinita guardada, y este año pude conseguir el sueño que tanto deseaba después de haber peleado y de haber tenido muchos tropezones. Este premio es gran parte por lo que hicimos en la Copa América", señaló, antes de acordarse de su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus sobrinos y sus cuñados, presentes en la gala.

Los méritos de Messi, Lewandowsi, Benzema y Jorginho en la lucha por el Balón de Oro

Que Lionel Messi aparezca como favorito para ganar el Balón de Oro es habitual, solo ha faltado en el podio del premio en una ocasión en la últimas once ediciones, incluida la última celebrada, en 2019, cuando levantó su séptimo galardón.

El suspense se romperá en la noche de este lunes, en una ceremonia glamurosa en el teatro Châtelet del centro de la capital francesa, al fondo de una alfombra roja por la que desfilará la flor y la nata del fútbol que permitan las restricciones que impone la pandemia. La misma que impidió que el año pasado se entregara un premio icónico por vez primera desde su nacimiento, por lo que su retorno al elenco de las recompensas tiene un mayor valor simbólico.

El del mejor futbolista del año no será el único Balón de Oro que se dará en la noche parisiense, en la que también se conocerá a la mejor de las chicas, al mejor portero y al mejor joven. Pero la principal atención estará centrada en conocer qué jugador ha logrado más votos de entre el jurado de 180 periodistas internacionales encargados de designar al mejor de 2021.