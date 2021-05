Maldini: "El final de Liga va a ser tremendo pero para mí el Atlético de Madrid es el principal favorito"

Julio Maldonado 'Maldini' tiene un claro favorito para ganar LaLiga: el Atlético de Madrid. En Tiempo de Análisis, elcomentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE ha valorado las opciones que tiene el conjunto rojiblanco de levantar el título de Liga al final de temporada.

“Estamos ya muy cerquita de terminar esta Liga y lo primero que me viene a la cabeza es que el Atlético de Madrid va a tener que ganar esta Liga dos veces. Es así. Ya la ganó prácticamente antes, la tenía prácticamente en el bolsillo pero fue dilapidando su ventaja y ahora la tiene que volver a ganar pero, a pesar de todo, el Atlético sigue dependiendo de sí mismo. Le han ido favoreciendo los últimos resultados, sacó ese buen empate en un partido que pudo ganar en el Camp Nou y ahora mismo se encuentra con un calendario relativamente amable: la Real Sociedad en casa, Osasuna en casa, que no se va a jugar nada, y el último partido en Valladolid, que sí que es verdad que puede estar jugándose la permanencia el Valladolid, de hecho se la estará jugando casi con total seguridad. Pero a pesar de eso es un calendario relativamente amable para este Atlético de Madrid al que yo le veo principal favorito. Depende de sí mismo, es verdad que cualquier pinchazo del Atlético, un simple empate, haría que el Real Madrid ganando sus tres partidos sería campeón. Por supuesto el Barcelona tiene muchas menos opciones porque necesita que pinchen los dos. ¿En qué me baso para dar favorito al Atlético? La ventaja de puntos, principalmente, y en lo bien que le vi en el Camp Nou. Le vi muy bien en el punto de vista físico, vi muy bien a Oblak, vi muy bien a los tres centrales, Hermoso hizo un partidazo, vi muy bien a Carrasco, que me parece un jugador clave, ha recuperado a Luis Suárez que eso es muy importante y vi muy bien a Koke, me parece que hizo un gran partido jugando como pivote. Así las cosas, tengo la sensación de que el Atlético de Madrid para ganar esta Liga va a tener que ganarla dos veces: la primera, prácticamente, la ganó y se le ha escapado y esta segunda la va a tener que volver a ganar pero quedan tres partidos, los vamos a disfrutar, va a ser tremendo pero para mí el Atlético de Madrid es el principal favorito, después el Madrid y tercero el Barcelona, que lo tuvo en la mano antes del partido ante el Granada pero lo ha dejado escapar y ahora mismo necesita que pinchen los dos y que eso suceda no es imposible, pero es bastante complicado”.

Barça y Atlético arrojan más incertidumbre a la carrera liguera

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona no pasaron del empate sin goles este sábado en el Camp Nou, un resultado que hace que ahora el título pueda depender del Real Madrid y después de un duelo con poco brillo y con algo más de ambición por parte del conjunto colchonero.

El líder sigue en la pelea y uno de sus perseguidores podría dar un paso atrás a la espera de lo que pase este domingo en el Alfredo Di Stéfano donde el actual campeón podría coger el mando si gana a un Sevilla al que estas tablas tampoco le vienen mal de cara a volver a coger el tren liguero.

No fue un duelo atractivo pese a lo que había en juego. Los de Diego Pablo Simeone, sólidos todo el encuentro, fueron mejores en los primeros 45 minutos y los de Ronald Koeman dominaron más en los segundos, aunque su mayor necesidad no terminó de imponerse y se quedan a dos puntos de la cabeza pase lo que pase este domingo y con la estadística que dice que de sus seis duelos ante sus tres rivales, sólo ha sido capaz de ganar uno, al Sevilla en el Pizjuán

Messi y Oblak se saludan al término del partido tras el empate (0-0).EFE

El líder salió con galones al Camp Nou. Atrevido cuando tenía que presionar y ordenado cuando tenía que replegar, el conjunto colchonero hizo suyos los primeros 45 minutos ante un Barça que apenas inquietó la portería de Jan Oblak y que no pudo encontrar sobre todo la figura de Leo Messi para desenredar la disciplina visitante defensiva.

Las mejores ocasiones del primer acto fueron casi siempre de los de Diego Pablo Simeone, que dispuso un once muy ofensivo, con Koke Resurrección como único mediocentro y Correa, Carrasco, Lemar y Llorente como acompañantes de Luis Suárez, pero que debió de retocar a los diez minutos por la lesión de Lemar y la entrada de Saúl.

Sin embargo, esa temprana alteración no afectó para nada en su juego. El bando blaugrana también perdió a un jugador clave como Sergio Busquets, tras un choque de cabezas con Savic, pero la entrada del joven Moriba no mejoró las hasta entonces discretas prestaciones de los de Ronald Koeman, poco incisivos cuando gozaban del esférico y sin poder encontrar el peligro por los costados ni con Jordi Alba ni con Dest.

Así, y pese a que se jugaba muchas opciones en la carrera liguera, el equipo catalán no probó los guantes de Oblak hasta el filo de la media hora de juego con un lanzamiento de Griezmann. Para entonces, su rival ya había sido más serio en sus avisos e incluso Piqué había tenido que hacer un buen cruce ante Correa y pasada la media hora pudo hacer más daño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así queda la lucha por el título y por evitar el descenso

A la espera del Betis-Granada que se cierra la jornada 35 esta noche a partir de las 21:00h y que se podrá seguir en Tiempo de Juego, quedan tren jornadas para que se decida el campeón de LaLiga Santander de la temporada 2020/2021 y también sabremos qué tres equipos descienden a LaLiga Smartbank.

LUCHA POR EL TÍTULO

Jornada 36

Martes 11 a las 22h Levante Barcelona

Miércoles 12 a las 19h Sevilla – Valencia

Miércoles 12 a las 22h Atlético – Real Sociedad

Jueves 13 a las 22h Granada – Real Madrid

GRAF4448. MADRID, 09/02/2019.- El presidente del Real Madrid Florentino Pérez (d) y el del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo momentos antes del partido de LaLiga, esta tarde en el estadio Wanda Metropolitano . EFE/JuanJo MartínJuanJo Martín

LUCHA POR LA PERMANENCIA

Jornada 36

Martes 11 a las 20h Elche-Alavés

Miércoles 12 a las 20h Celta-Getafe y también a la misma hora el Huesca-Athletic

Jueves 13 a las 19h Valladolid-Villarreal

Jueves 13 a las 20h Eibar-Betis

La Jornada 37 se disputará íntegramente el próximo 16 de mayo a las 18:30h

Alavés – Granada

Athletic-Real Madrid

Atlético-Osasuna

Barcelona-Celta

Betis-Huesca

Getafe-Levante

Cádiz-Elche

Real Sociedad –Real Valladolid

Valencia – Eibar

Villarreal-Sevilla

La última jornada se disputará el domingo 23 de mayo a las 18:00h

Eibar-Barcelona

Granada-Getafe

Huesca-Valencia

Real Madrid-Villarreal

Sevilla-Alavés

Valladolid-Atlético

Elche-Athletic