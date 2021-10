Maldini: "Benzema es candidato real a ganar este año el Balón de Oro"

El pasado viernes se conocieron los 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Italia, campeona de Europa de naciones, y el Chelsea, ganador de la Liga de Campeones, dominan la lista de 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, en la que figuran el argentino LionelMessi, el portugués Cristiano Ronaldo,el francés Karim Benzema y el croata Luca Modric, ganadores de las últimas doce ediciones.

Sobre ese galardón ha hablado Julio Maldonado en Tiempo de Análisis. El especialista en fútbol internacional de la Cadena COPE ha valorado la posibilidad de que el fubtolista del Real Madrid Karim Benzema sea capaz de ganar el galardón.

"Hemos visto un Benzema estelar en esta Nations League. Un jugador de los que terminan decidiendo partidos. Estando al nivel al que está en el Real Madrid, para mí Benzema es el delantero más en forma del mundo. No tengo ninguna duda. Y es por supuesto candidato real al Balón de Oro, uno de los cuatro candidatos. No veo candidato a Mbappé. Me parece que su temporada no ha sido tan brillante, ni mucho menos, como se podía esperar. Creo que es muy joven, que tiene mucho margen de crecimiento pero viendo la temporada de Mbappé me parece muy difícil que pueda ganar el Balón de Oro. Y también digo que creo que, si Benzema y Mbappé juegan juntos en el Real Madrid, que es lo que el Real Madrid desea, se van a entender de maravilla. Primero porque los grandes jugadores se entienden siempre entre ellos, eso es una realidad que se ha demostrado en la historia del fútbol. Y segundo porque, desde el punto de vista posicional, Mbappé sería el jugador ideal para jugar cerca del costado izquierdo con Benzema moviéndose con mucha libertad. El perjudicado sería Vinicius, por supuesto, que perdería esa posición en la banda izquierda que es donde mejor juega él, pero en esa posición arrancando Mbappé desde atrás, con Benzema con mucha libertad, se iban a entender de maravilla. De la misma forma que se entendió Hazard en su mejor estado de forma en el Real Madrid, que se entendía muy bien con Benzema. Son dos jugadores diferentes Benzema y Hazard, o Benzema y Mbappé, pero se entienden muy bien. Arrancando desde atrás, yendo al perfil por dentro, como él suele hacer, y desde luego las combinaciones permanentes que tendrían iban a ser muy buenas. Ya lo hemos visto en la selección. Combinan muy bien teniendo un jugador por detrás como Antoine Griezmann, aunque esa posición el Madrid no la tiene. Lo que sería un enganche. Pero en cualquier caso, Benzema y Mbappé se entenderían de maravilla en el Real Madrid".

Cinco campeones de Europa con Italia y seis jugadores del Chelsea, cinco de ellos vencedores de la Liga de Campeones más el recién fichado Romelu Lukaku, figuran en la lista elaborada por 180 periodistas y desvelada este viernes por la revista France Football, que anunciará el ganador el próximo 29 de noviembre.

Solo el jugador de origen brasileño Jorginho ha ganado ambos trofeos, aunque las apuestas no le sitúan entre los favoritos, honor que otorgan a Messi, ganador de la Copa América, donde además fue el mejor jugador y máximo goleador. El futbolista, que este verano dejó el Barcelona por el París Saint-Germain puede sumar así su séptimo Balón de Oro, incluido el último, entregado en 2019, ya que el año pasado fue suspendido por la pandemia.

France Football ya ha dado a conocer la lista de 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Pedri, Azpilicueta y Gerard Moreno son la representación española en una lista encabezada por Messi, Benzema y Neymar.

