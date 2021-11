Maldini: "El Barça sigue muy lejos de poder competir con los grandes equipos de Europa"

El FC Barcelona y el Benfica han empatado este martes en el Camp Nou (0-0) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y los blaugranas, en un buen partido en el que volvió a faltar el gol, se jugarán el billete en Múnich ante el Bayern, con la pelota en su tejado pero en una auténtica 'final' de mucho peligro.

Tras el partido, Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, ha querido hacer su particular valoración en Tiempo de Análisis desde el Camp Nou.

"Empate a cero entre el Barça y el Benfica en un partido en el que el Barcelona ha dominado en muchos momentos, le ha faltado la capacidad de remate, lógicamente, aunque ha habido algunas cosas buenas por parte del equipo de Xavi. Hay que decir que ganando en Múnich se clasifica. Eso es una heroicidad pero depende de sí mismo, hay que ver la botella medio llena. Hoy Dembélé ha dado la sensación de recuperarse y cuando ha salido ha sido el mejor del partido y el Benfica no ha podido contenerle. De hecho, han tenido que poner a Lázaro encima de él. He visto un gran Araujo en el Barça, he visto un buen Busquets, he visto un buen Gavi y también he visto un buen Benfica. El equipo de Jorge Jesús ha sabido contrarrestar los problemas que le ponía el Barça, que ha tenido circulación de balón bastante buena en algunos minutos de la primera parte y que luego se han venido abajo en muchos tramos y que al final han terminado apretando con Dembélé tirando del equipo permanentemente. Ha podido ganar el Barça, ha tenido alguna ocasión para ganar con Demir y esa defensa de tres centrales que yo creo que va a seguir repitiendo alguna vez Xavi, pero también ha tenido el Benfica, sobre todo en una muy clara al final de Seferovic que hubiera dejado al Barça prácticamente eliminado. Ahora, depende de sí mismo pero, en mi opinión sigue estando lejos de poder competir con los grandes equipos de Europa".

El Barça no culmina y se la jugará en Múnich



Debía ganar el Barça para sellar el pase a los octavos de final de esta 'Champions' de forma directa. No lo ha hecho, y no por un mal partido, sino por falta de acierto. Pero sigue dependiendo de sí mismo al dejar al Benfica por detrás, a su cola. Pero, ¿qué necesita para pasar y seguir vivo? Ganar en Múnich o hacer el mismo resultado que hagael Benfica ante el Dinamo de Kiev.

La tuvo Ronald Araujo pero su 'gol' de volea a centro largo de Jordi Alba fue anulado, de forma correcta, por fuera de juego. La tuvo Gerard Piqué, pero su remate de cabeza salió algo desviado. Y la tuvo algo antes Frenkie De Jong, también en un cabezazo. Así fue el final de un Barça volcado al ataque, pero sin puntería.

Le puso 'chispa' Ousmane Dembélé, en su regreso tras lesión, a los minutos finales, pero el Barça no tiene gol. Este nuevo Barça de Xavi mueve más el balón, crea más ocasiones gracias a una mayor verticalidad, prueba el juego desde el extremo y las llegadas desde segunda línea, pero aún así se acabó tirando de los defensas buscando el gol a la desesperada y se celebró el error garrafal del rival Seferovic, en el descuento, al fallar un tiro a puerta vacía.

???? BARCELONA 0 - 0 BENFICA ????



?? El Barcelona no pasa del empate y se jugará la clasificación en Múnich



?? Así lo hemos vivido en @tjcope#UCLhttps://t.co/lWjWxO8vVCpic.twitter.com/6Rd3voUvzK — Tiempo de Juego (@tjcope) November 23, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Lo que sí ha ganado este Barça con Xavi es temple, es el mantener un dibujo, el creer hasta el final y el no conceder tanto atrás. También la fortuna necesaria para seguir vivo, como sucedió en los minutos finales contra el Espanyol. Esta vez, con el equipo volcado arriba, el Benfica tuvo dos contras de peligro y perdonó Seferovic lo imperdonable. Superó a Ter Stegen y a puerta vacía falló lo 'infallable', valga la redundancia.

Difícil descifrar el dibujo que Xavi usó de inicio. Parecía un 3-4-3 pero era tan cambiante que en defensa era más un 3-2-4-1. Lo cierto es que Jordi Alba tenía permiso para atacar por la izquierda, con Demir bien pegado a la línea de cal derecha. Por dentro, De Jong se saltaba líneas en ataque para llegar desde atrás y Nico y Gavi buscaban los espacios creados por Memphis, el punta claro.

Al final, los centrales se sumaron al ataque pero sin perder el norte pese a dejar, obvio, más espacios atrás que casi costaron el punto sumado. Pero, pese a un gol anulado a Otamendi por salir previamente el balón en la salida de un córner, y una buena intervención de Marc-André Ter Stegen a cabezazo a bocajarro de Yaremchuk, también en un córner, el Barça tuvo el control.

En general, el equipo 'culer' tuvo más ocasiones y se topó con un larguero, en tiro colocado de Demir, lo que evitó que se rompiera el 0-0 inicial. Fue justo antes del descanso. Lo cierto es que el Barça estuvo mejor que el Benfica y dio más sensación de peligro que ante el Espanyol, en el debut de Xavi. Hubo presión, cambios de ritmo, pero Memphis fue un faro demasiado solitario como lanza del ataque.





Tampoco entró la pelota para un Barça que sigue teniendo esos brotes verdes de mejora, con unos jugadores que a las órdenes de Xavi Hernández parecen otros que aquellos que tenía Ronald Koeman, pero al que le falta gol. Y esa es la clave del fútbol. Un larguero, varias buenas jugadas sin remate, y un golazo bien anulado dejan al Barça vivo pero con un enorme reto por delante; ganar al Bayern en Múnich.

Araujo: "Ganar al Bayern no es imposible"



El defensa del Barcelona Ronald Araujo declaró este martes, tras el empate 0-0 del Barcelona en el Camp Nou ante el Benfica, que “no es imposible” lograr la clasificación para los octavos de final en el campo del Bayern Múnich en la última jornada. “Nos queda un gusto amargo porque queríamos cerrar el pase hoy en casa. Falta el último partido contra el Bayern que es complicado, no es imposible, pero el gusto es amargo porque queríamos sentenciar la clasificación”, analizó el defensa del Barcelona.

El uruguayó lamentó que les “faltó el gol, la llave de oro” para certificar la clasificación para los octavos de final pese a que el Barcelona “estuvo muy bien defensivamente” y también destacó la actitud del equipo. “Ellos estaban muy bien cerrados atrás, tapaban el tiro. Nosotros intentamos buscar el desborde por fuera para el centro o el pase atrás. Es mérito de ellos también que no pudo entrar la pelota”, reconoció Araujo.

El defensa reconoció que el Barcelona ha mejorado con la entrada de un Dembélé que ha añadido desborde al conjunto azulgrana en la segunda parte: “Es muy desequilibrante en el uno contra uno, es un jugador que necesitamos al igual que a Ansu Fati”. Por último, Araujo, que fue reemplazado en la segunda parte, descartó una lesión y confirmó que se marchó con calambres debido al esfuerzo.

Eric García y Nico se lamentan de una ocasión fallada. (EFE)