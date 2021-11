Juanma Castaño: "Es curioso que en un año como el que ha pasado el Barça sume tres Balones de Oro"

De esta manera, el exjugador del FC Barcelona, ahora en las filas del Paris Saint-Germain, revalida el trofeo que ya recibió en 2019, último año que se entregaron los premios antes de la suspensión en 2020 por la pandemia de coronavirus, y suma el séptimo a su colección (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019).

SEVEN BALLON D'OR FOR LIONEL MESSI!





La conquista de la Copa América -después de tres finales perdidas con la albiceleste- ha sido su mejor aval en una temporada irregular, la última con la camiseta azulgrana y en la que a pesar de todo fue Pichichi de LaLiga Santander y campeón de la Copa del Rey.

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía lo que iba a pasar, y ahora me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar y hoy me toca estar en París. Estoy muy feliz y muy ilusionado, con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que mucho, porque amo esto", señaló tras recoger su premio.

Messi, tras conseguir su séptimo Balón de Oro



"Quiero dar las gracias a todos los futbolistas del FC Barcelona, del PSG y de Argentina"



"Lewandowski, te mereces tu Balón de Oro. Estamos todos de acuerdo en que fuiste el mejor el año pasado"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/IfanWri4hu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 29, 2021





Además, agradeció el galardón a sus "compañeros del Barcelona y del Paris", y, "especialmente", al cuerpo técnico y compañeros de la selección argentina. "Otras veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, que me quedaba una espinita guardada, y este año pude conseguir el sueño que tanto deseaba después de haber peleado y de haber tenido muchos tropezones. Este premio es gran parte por lo que hicimos en la Copa América", señaló, antes de acordarse de su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus sobrinos y sus cuñados, presentes en la gala.

Por otra parte, tuvo una mención especial para el polaco Robert Lewandowski, campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich y actual Bota de Oro, que terminó segundo en la votación y que además alzó el premio al Goleador del Año. "Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa", manifestó.

La clasificación final, con Benzema cuarto

El podio lo completó el italiano Jorginho (Chelsea), que corona con un tercer puesto su espectacular 2021, en el que conquistó la Eurocopa y la Liga de Campeones.

En el 'Top 10' terminaron el francés del Real Madrid Karim Benzema, cuarto; el francés N'Golo Kanté (Chelsea), quinto; el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), sexto; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), séptimo; el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), octavo; el francés Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), noveno; y el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), décimo.

Fuera de los diez primeros quedaron el noruego Edin Haaland (Borussia Dortmund), undécimo, el brasileño del PSG Neymar, decimosexto, o el delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, que concluyó decimoséptimo.

En cuanto a la representación española entre los 30 nominados, el delantero del FC Barcelona Pedro González 'Pedri' fue el mejor clasificado, vigésimo cuarto, mientras que el ariete del Villarreal Gerard Moreno terminó vigésimo sexto -empatado con el jugador del Inter Nicolò Barella y el del Manchester City Ruben Dias- y el defensa del Chelsea César Azpilicueta, vigésimo noveno junto al croata del Real Madrid Luka Modric.