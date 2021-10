Juanma Castaño: "Tebas ha sido muy duro con Florentino Pérez en El Partidazo de COPE"

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, habla en 'Tiempo de Análisis' de la entrevista a Javier Tebas, presidente de LaLiga y que fue preguntado por la polémica de la Superliga y sus problemas con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Dos protagonistas en el arranque de semana: Mbappé, por lo que ha dicho en dos entrevistas en Francia; y Tebas, por lo que ha dicho en la entrevista con nosotros en El Partidazo en la Cadena COPE. Mbappé ha hecho una declaración pública de que quiso venir en verano al Real Madrid y que estuvo triste y afectado por la decisión del PSG, que no quiso venderle. Mucho se tienen que torcer las cosas para que Mbappé no esté en el Real Madrid el año que viene. Tebas ha sido muy duro con Florentino; ha dicho que al Madrid le iría mejor sin Florentino y que le molesta que en privado diga de él que es un corrupto. Sube notablemente el nivel de intensidad en los ataques Tebas hacia Florentino, que de momento no dice nada. Esto va a agitar la relación entre Tebas y el Madrid o, mejor dicho, entre Florentino y Tebas porque eso lo ha querido diferenciar: una cosa es el Real Madrid y otra Florentino".

Javier Tebas, en El Partidazo de COPE: "Al Real Madrid le iría mejor con otro presidente" Juanma Castaño entrevistó al presidente de LaLiga, que habló de Florentino: "Lo que más me molesta es que diga que soy un corrupto"; la Superliga, el Barcelona y de Messi. 04 oct 2021 - 23:28





A vueltas contra la Superliga y Florentino Pérez

En la conversación que Javier Tebas mantuvo con Juanma Castaño este lunes en El Partidazo de COPE, todo giró en torno a dos cuestiones: la Superliga y Florentino Pérez: "No me gusta decir Real Madrid, porque me refiero a Florentino". Tebas fue contundente al expresar que "al Real Madrid le vendría bien otro presidente" y no duda de que "estoy seguro de Florentino me quitaría como presidente de LaLiga".





Para Tebas, Florentino Pérez es el único promotor de la Superliga que tanto detesta: "Es imposible que yo haga las paces con él a nivel profesional, son dos formas muy distintas de entender LaLiga".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De hecho, cree que el Barcelona se unió a la idea de la Superliga por culpa de Florentino: "Cené en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar lo de CVC", en alusión a la empresa con la que ha firmado LaLiga un acuerdo por el que los clubes recibirán una importante inyección de dinero. "Luego recibí una llamada", prosiguió: "'¿Podemos acelerarlo? Messi se pone nervioso'. Detrás del rechazo de Laporta al CVC está Florentino Pérez".

"Florentino piensa que estamos en la ruina, y parece que quiere que no crezcamos", dijo Tebas, indicando que el acuerdo "los equipos de la Superliga saben que les genera un problema importantísimo".

Dijo que lo que más le molesta de Florentino Pérez es "que diga que soy un corrupto. Lo dice en privado, porque en público ya sabéis que se cuadra. Lo dice de mí y de otros empleados de LaLiga".

Con respecto a la actual Liga, cree que la estrella "es Benzema, y no creo que nadie lo ponga en duda", y que LaLiga española "a nivel deportivo, es la mejor Liga; a nivel económico, la Premier".

Y tampoco se olvidó de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF: "Él está claramente en contra de la Superliga". Preguntado por si tuviera que elegir comer con Florentino o comer con Rubiales: "¿Uno o otro? Me doy la vuelta y me voy del restaurante", respondió, "aunque igual me siento con Florentino, por su forma de ser".

Messi y el Barcelona

Si Messi hubieses firmado, ¿tendría a Messi?: Podían destinar un 15% de la cantidad a jugadores, era una decisión libre. Podría haberlo firmado.

¿Fue un palo que Messi se fuera?: Era un valor fundamental pero no imprescindible. Tenemos los derechos internacionales ya vendidos y esos contratos no se cambian porque Messi no esté.

El delantero argentino Lionel Messi, se emociona durante su comparecencia este domingo en el Camp Nou / EFEAndreu Dalmau





¿El Barça podrá fichar en invierno?: Por la regla de uno por cuatro, sí. Su situación económica es complicada. Facturó 1.000 millones de euros por temporada pero ahora están en una mini crisis institucional.

¿Le ha defraudado Laporta?: No tengo tiempo para valorarlo. Se ha encontrado un fútbol muy diferente a cuando se fue, en 2010, que era casposo y viejo y ha llegado a un fútbol industrial, muy riguroso en cuanto a cuentas y se adaptará.