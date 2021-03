Juanma Castaño: "Luis Enrique es un seleccionador valiente a la hora de rejuvenecer, de verdad, la Selección"

Luis Enrique ha dado este lunes la lista de jugadores que disputarán los tres primeros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Con las novedades de Bryan Gil, Pedri, Pedro Porro y Robert Sánchez, el seleccionador se reafirma en su idea de dar la oportunidad de la Selección a los jugadores más jóvenes.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis la convocatoria de la Selección, al mismo tiempo que ha abogado por una unificación de calendario para que los compromisos internacionales no influyan en los intereses de los clubes:

"Sobre la lista de Luis Enrique para estos tres partidos de la Selección española… Primero, sorpresa con la aparición de nombres que no se esperaban en la convocatoria de la Selección. Y, segundo, alegría, porque estamos ante un seleccionador que es valiente a la hora de llamar a jugadores y a la hora de rejuvenecer, de verdad, a la Selección española. Que aparezcan nombres como Bryan Gil, Pedro Porro o Robert Sánchez, que algunos, sinceramente, no teníamos ni ubicado como portero del Brighton, me parece que es un gesto por parte del seleccionador de que ‘el que se lo curre bien, va a la Selección’. Lo de Pedri es capítulo aparte. Pedri es un talento que estaba claro que tenía que llegar sí o sí al equipo español. Y luego está el otro tema que es la coincidencia de fechas de los partidos internacionales con, por ejemplo, la final de la Copa del Rey. No coincide pero jugadores del Athletic y de la Real Sociedad van a llegar muy justos, van a tener solo dos entrenamientos con sus equipos antes de la primera final de Copa en Sevilla. ¿Cómo veo esto? Sinceramente, mal. Creo que la última semana debería ser limpia para los jugadores de Athletic y Real Sociedad. Entiendo la postura de Luis Enrique y entiendo si protestan los clubes porque considero que lo primero en este caso debería ser la final de Copa. Los equipos de Segunda tienen exactamente el mismo problema con los sub-21 o con otros internacionales que se van y no van a estar en partidos clave de Segunda división. Hay que unificar el calendario y si juega la Selección, que pare todo, absolutamente todo. Lo que no puede ser es que equipos pierdan jugadores importantes por compromisos con la Selección española".

Pedri, Bryan Gil, Porro y Róber Sánchez, novedades en la lista de Luis Enrique

La llamada de los debutantes Pedri, Bryan Gil, Pedro Porro y Róber Sánchez conforman las principales novedades en la lista anunciada este lunes por el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, de cara a los tres primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Catar.

En la portería sorprende la presencia de Róber Sánchez (Brighton), que ocupa la vacante de Kepa. Además, también vuelven a la lista jugadores que no figuraban en la última convocatoria de noviembre como Jordi Alba, Thiago Alcántara o Diego Llorente.

España iniciará esta fase de clasificación para en Los Cármenes de Granada el jueves 25 de marzo frente a Grecia. Posteriormente, se medirá con Georgia en Tiblisi el domingo 28 y cerrará la serie el miércoles 31 en el estadio de La Cartuja de Sevilla frente al territorio de Kosovo.

- LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Róber Sánchez (Brighton).

DEFENSAS: Pedro Porro (Sporting Portugal), Eric García (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds United), Íñigo Martínez (Athletic), Jordi Alba (Barcelona) y José Luis Gayá (Valencia).

CENTROCAMPISTAS: Fabián Ruiz (Nápoles), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Thiago Alcántara (Liverpool), Pedri (Barcelona), Koke (Alético), Marcos Llorente (Atlético) y Sergio Canales (Betis).

DELANTEROS: Álvaro Morata (Juventus), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City) y Bryan Gil (Eibar).

Convocatoria Luis Enrique SEFUTBOL

Luis Enrique: "No miro la edad de los jugadores, me da igual"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha alabado la progresión de los jóvenes valores debutantes con la selección absoluta, aclarando que "Iniesta son palabras mayores" para compararlo con Pedri, del que ha dicho que solo "tiene que parecerse a Pedri", y que le da "igual" la edad de los jugadores que convoca, al tiempo que ha avisado de que algunos jugadores de esta convocatoria "seguramente no estén en la Eurocopa".

"Iniesta son palabras mayores. Está claro que se fija en él porque juega en una posición similar y estoy seguro de que aprenderá muchas cosas así, pero Pedri tiene que parecerse a Pedri", apuntó Luis Enrique ante la prensa, alabando a un debutante que "tiene las condiciones ideales para jugar en el mediocampo y la claridad necesaria para rendir en ataque y defensa".

"Desde hace algún tiempo hemos apreciado todas sus capacidades. Nos gustan su tranquilidad y humildad en el juego, pero con ambición. Se coloca de manera espectacular en el campo y tiene un equilibrio en las facetas ofensiva y defensivo que es básico en cualquier sistema. Tengo muchas ganas de verlo con nosotros", dijo sobre el canario.

Rueda de prensa de Luis Enrique Sefutbol

En cuanto a otra de las novedades, Bryan Gil, indicó que le pedirá que haga "lo mismo que se le ve en el Eibar y en la Sub-21, que desborde continuamente y la inteligencia defensiva que tiene a la hora de presionar". "Es un jugador joven pero osado, con un rendimiento técnico y físico altísimo, y creemos que con nosotros aún puede mejorar", analizó.

Respecto a Robert Sánchez, el asturiano señaló que "es un portero que aparece esta temporada en la Premier" y que esa irrupción les ha llevado a "recabar información de años anteriores". "Es un jugador joven con muchísima proyección, muy interesante, y estamos encantados de que pueda venir a la selección y seguir demostrando su potencial", transmitió sobre el murciano, otro jugador joven que llega a la absoluta.

"Hay un hilo directo entre las categorías inferiores de la selección y la absoluta y ahora sucede de manera todavía más clara debido al nivel de los jugadores y al trabajo de los seleccionadores de las inferiores. No miro la edad que tienen, me da igual completamente que tenga 29, 30, 32, 35, tenemos jugadores de esa edad y también de 18, 19, 20 años. Nosotros nos ceñimos únicamente al rendimiento. Mentiría si dijera que estamos intentando hacer una cantera en la absoluta", aclaró, agregando que también le da "absolutamente igual" el club de procedencia de los jugadores.