Joseba Larrañaga: "Nos cuesta mucho ser tan competitivos en Europa"

La jornada europea de los equipos españoles dejó, entre otras cosas, la derrota de la Real Sociedad ante la Roma (2-0), lo que complica mucho sus opciones para pasar a los cuartos de final de la Europa League. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, habla en Tiempo de Análisissobre la situación de los equipos españoles en la jornada europea y cómo se ve al fútbol español con respecto al resto de Europa.

"No está siendo una buena jornada para los equipos españoles en la Europa League. En especial para la Real, que ha caído en Roma por un claro 2-0. Lo que demuestra que la clase media de nuestra Liga, cuando se junta con la clase media de otras Ligas como la italiana, nos cuesta mucho ser tan competitivos comos somos en España. La eliminatoria está muy complicada. Ya con el 1-0 me parecía que estaba muy complicada, con el 2-0 todavía más, teniendo en cuenta que José Mourinho no ha evolucionado mucho en sus planteamientos y de jugar los partidos. Son equipos que te esperan atrás y que salen a la contra. Los secretos los tiene encima de la mesa, y ya eres tú el que tienes que tratar de combatirlos o de hacerles frente de una manera determinada. La Real no lo ha hecho, sobre todo, porque no ha aprovechado las pocas ocasiones que ha tenido, que han sido, eso sí, muy claras pero cuando perdonas en este tipo de partidos, la cosa se complica muchísimo. De cara al partido de vuelta... hombre, por supuesto quiero que gane la Real que creo que puede hacerlo, pero me parece que la balanza se declina claramente a favor de la Roma de José Mourinho. No sé yo si vamos a ver a la Real mucho tiempo más en la Europa League. Ojalá me confunda"

Mourinho: "La Real es un equipo difícil"

El portugués José Mourinho, entrenador de la Roma, declaró este jueves que la próxima semana es "peligrosa" porque la Real Sociedad "es un equipo difícil".

"Viene una semana peligrosa. San Sebastián es peligroso y luego la Lazio, que para mí es jugar como con el Milan o el Inter. Iremos a San Sebastián a jugar sin pensar en la Lazio, porque si lo hacemos perdemos", declaró en rueda de prensa tras la victoria (2-0) en la ida de octavos de final de Liga Europa.

"El 2-0 es un primer tiempo, falta el segundo. Ellos tienen mucha creatividad, son muy fuertes. La Real es el tipo de equipo difícil, el rombo nos ha obligado a cerrar espacios", añadió.

"Nuestro fuerte es la organización del equipo, en el que trabajan once jugadores. Analizamos bien al adversario, tratamos de entender lo que quiere y vemos qué podemos hacer", sentenció.

Además, el técnico setubalense felicitó a Milan por su clasificación a cuartos en la Liga de Campeones: "Felicidades por ser el primero de los italianos, queremos más".

Alguacil: "Estos partidos nos vienen grandes"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, aseguró este jueves, tras la derrota ante la Roma (2-0), que a su equipo estos partidos todavía le "vienen grandes".

"Podemos hablar de las cosas buenas entre áreas, que las hemos hecho, pero evidentemente si en áreas no eres contundente no hay nada que hacer. Estos partidos nos vienen grandes", declaró en rueda de prensa tras la derrota en la ida de octavos de final de Liga Europa.

"Visto lo visto, el resultado lo merecemos. Tenemos mucho que mejorar si queremos seguir dando pasos y jugar con estos equipos tan peligrosos", añadió.

El técnico se mostró muy enfadado tras los "regalos" de su equipo que complican la vuelta ante un rival como el Roma, con un entrenador "top" como el luso José Mourinho.

"Está claro que hay que jugar la vuelta, pero si vamos a regalar lo que hemos regalado nos pueden caer otros dos. Va a ser complicado, porque algo que hacen bien los equipos de Mou es jugar bien estas eliminatorias. Un Roma que ha sido competitivo, regalando poco y con el 2-0 se lo hemos dejado en bandeja", explicó.