Joseba Larrañaga: "Luis Enrique debería olvidarse de esto y no creer que todo el periodismo va en su contra"

Este viernes vuelve LaLiga tras el parón de selecciones para la última jornada de la Liga de Naciones. Un parón que ha servido a la Selección española para clasificarse para la 'Final Four' de la Liga de Naciones tras superar a Portugal.

A pesar de eso, la España de Luis Enrique ha dejado dudas. Sobre estas dudas, Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha querido reflexionar en Tiempo de Análisis.

"Bueno pues ya se nos ha acabado el periplo de la Selección y al final se ha metido en la fase final de la Liga de las Naciones y vuelve la Liga. Así que ahora vamos a descansar de la Selección durante pocos días porque en 50 días, en concreto, empieza ya el Mundial pero nos va a venir bien coger un poco de aire y quitarnos de encima todo ese debate tan manido que hay ahora mismo en la sociedad sobre la Selección. Que ya más allá de la Selección parece el equipo de Luis Enrique y Luis Enrique es un entrenador que, a mí me parece buen entrenador, pero es muy dado a provocar polémicas y sobre todo a estirar la cuerda. Está constantemente estirando la cuerda, como si el equipo fuera exclusivamente suyo y no sea un patrimonio de todo el mundo, de todo el mundo que quiere que gane la Selección. La semana pasada hacíamos votos porque se ganara y porque se metiera en la 'Final Four' de la Liga de Naciones. Como así ha sido. Y luego nos divertiremos en junio viviendo esa competición con tres selecciones importantes como Croacia, Italia o los Países Bajos. Pero quizá debería Luis Enrique olvidarse un poquito de todo esto, no creer que todo el mundo del periodismo va en su contra, porque no nos quita el sueño, y no creer que, o estás con él, o estás contra él. Tú puedes estar de acuerdo con sus convocatorias, sus equipos o con su forma de concebir el juego, pero de ahí ya a llevar eso a un capítulo casi casi personal y luego publicar en las redes sociales lo que ha hecho su Selección, como si hubiera ganado un título importante, que no lo ha hecho de la mano de Luis Enrique, pues hombre. Vamos a olvidarnos un poco de todo esto, que se dedique él a entrenar que, seguramente, sea más difícil que hacer periodismo, pero es muy difícil ser buen entrenador porque mal entrenador podemos ser cualquiera, y que se dedique a gestionar su equipo, que se dedique a hacerlo lo mejor que sabe y que asuma estas cosas un poquito más de tranquilidad y de naturalidad, que falta nos hace. Ya está la sociedad demasiado crispada como para que además la Selección sea también un foco constante de enfrentamiento, que no debe serlo."

Luis Enrique: "Hace mucho tiempo que sé que el ruido del entorno no es por mi presencia"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, estaba exultante por la clasificación de su equipo para la fase final de la Liga de Naciones, después de su agónica victoria ante Portugal en “la final” de Braga, un refuerzo anímico de cara al Mundial Qatar, donde está convencido de que “todos” los rivales van a sufrir para vencer a La Roja.

“La sensación que tenía en la segunda parte era que íbamos a marcar gol. Luego nos ha mantenido Unai con una gran parada. Esta victoria es una alegría muy grande, sobre todo para nuestra gente. Ya estamos en otra Final Four, la segunda consecutiva. Sólo España e Italia hemos repetido”, declaró el técnico español.

Luis Enrique, en rueda de prensaEFE





Asumió su culpa porque al equipo le faltó “profundidad” y “atrevimiento” en la primera parte, elogió a Gavi y Pedri porque reactivaron al equipo en el segundo tiempo y confesó que esta victoria ayudará a que haya “más tranquilidad” en el entorno de la selección las semanas previas al Mundial. “Hace mucho tiempo que sé que el ruido del entorno no es por mi presencia. Con todos los entrenadores ha pasado. Con Javier Clemente, Camacho, Del Bosque... esto es el fútbol profesional, que está sujeto a los resultados. A mí no me afecta lo más mínimo”, apuntó.

En este sentido, el entrenador asturiano dijo que la selección viajará a Catar “mucho mejor” tras la victoria en Braga, aunque no será “determinante” porque “vamos a una competición muy corta, muy difícil y en la que están los mejores”.



“Era una prueba, una final fuera de casa, y la ganamos. Hemos vuelto a demostrar que no es fácil jugar contra España, que para ganarnos en el Mundial nuestros rivales van a tener que hacer las cosas muy bien”, subrayó. No quiso hablar de su futuro, “el objetivo es el Mundial”, e insistió en que “ningún” jugador de los que han participado en esta concentración tiene asegurado su presencia en la lista definitiva.

Luis Enrique presume de los resultados de la selección española

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un día después de clasificar a España para la fase final de la Liga de Naciones, el seleccionador Luis Enrique Martínez presumió de los resultados que ha tenido el equipo nacional bajo su liderazgo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Sólo por poner las cosas en contexto”, escribió el seleccionador español en un tuit que acompaña con un imagen en la que muestra datos que comparan los últimos resultados de La Roja con los de las grandes selecciones europeas.

Solo por poner las cosas en contexto... pic.twitter.com/AZRn4C0cEq — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) September 28, 2022





Luis Enrique presume de que “sólo España” ha estado entre los mejores “en las últimas cuatro competiciones de selecciones”, además de recordar que Italia, vigente campeona de Europa, ha fallado “en una de las competiciones -en referencia a su ausencia del Mundial de Qatar- y “el resto” de selecciones europeas “han fallado como mínimo en dos competiciones”.

España ha sido, destaca el preparador asturiano en el cuadro que adjunta, subcampeón de la Liga de Naciones 2020, semifinalista de la Eurocopa de ese mismo año y se ha clasificado tanto para el Mundial de Qatar como para la fase final de la Liga de Naciones que se disputará en 2023.