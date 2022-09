España, cabeza de serie en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa y veto a Gibraltar

La selección española de fútbol será cabeza de serie para el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024, que se realizará el próximo domingo 9 de octubre en Fráncfort (Alemania), después de conseguir clasificarse a la 'Final a Cuatro' de la UEFA Nations League.

Un total de 53 selecciones nacionales participan en un sorteo en el que no entrará Alemania, como organizadora de la cita continental, por tanto ya clasificada de forma automática para la fase final. Tampoco estará Rusia, actualmente suspendida por la guerra en Ucrania.

Croacia, España, Italia y Países Bajos jugarán la Final Four; así ha quedado la Liga de Naciones Consulta cómo han quedado las cuatro divisiones de la Liga de Naciones de la UEFA de 2022-2023, tras la disputa de la última jornada de la fase de grupos. 27 sep 2022 - 23:02

De este modo, los combinados nacionales son ubicados como cabezas de serie de acuerdo a la clasificación general de la UEFA Nations League 2022/23 y se ubicarán en diez grupos de clasificación (siete grupos de cinco selecciones y tres grupos de seis).

El equipo de Luis Enrique evitará así a Países Bajos, Croacia e Italia, sus rivales para alzarse en la Nations League, del mismo modo que Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungría, Suiza y Polonia, todos ellos en el bombo 1. La 'Roja' sí que tendrá todavía oponentes peligrosos que evitar en el resto de bombos, entre los más destacados Francia e Inglaterra.





En el bombo 2 también aparecen Chequia, Gales, Israel, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Escocia y Finlandia. En el tercero Ucrania, Islandia, Noruega, Eslovenia, República de Irlanda, Albania, Montenegro, Rumania, Suecia y Armenia. Ya en el cuarto se sitúan Georgia, Grecia, Turquía, Kazajstán, Luxemburgo, Azerbaiyán, Kosovo, Bulgaria, Islas Feroe y Macedonia del Norte.

En el quinto, y penúltimo bombo, está Eslovaquia, Irlanda del Norte, Chipre, Bielorrusia, Lituania, Gibraltar, Estonia, Letonia, Moldavia y Malta, mientras que en el sexto Andorra, San Marino y Liechtenstein.

Los cuatro finalistas de la Nations League jugarán los últimos partidos de esta competición en junio de 2023. Como consecuencia, estas selecciones solo disponen de ocho jornadas para la fase de grupos de la clasificación europea y deben asignarse a grupos de cinco selecciones.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

España no podrá enfrentarse a Gibraltar al haber vetado el emparejamiento por motivos políticos. Si podrá verse de nuevo las caras con Kosovo, como ya ocurrió en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, pese a que no se reconozca a los balcánicos como país. No podrán enfrentarse Armenia/Azerbaiyán, Bielorrusia/Ucrania, Gibraltar/España, Kosovo/Bosnia-Herzegovina y Kosovo/Serbia.

Por último, un máximo de dos sedes de invierno podrán ser sorteadas en el mismo grupo: Bielorrusia, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania y Noruega.

DIEZ GRUPOS PARA LA CLASIFICACIÓN

Para la clasificación habrá diez grupos, entre ellos siete grupos de cinco selecciones (Grupos A-G) y tres grupos de seis selecciones (Grupos H-J). Los equipos se enfrentarán en casa y fuera en un sistema de ida y vuelta. Los partidos de los grupos se disputan según el calendario de partidos de la fase de clasificación europea, de marzo a noviembre de 2023.

Los diez primeros de grupo y los diez segundos de grupo se clasifican directamente para el torneo final. Las tres plazas restantes se completarán con los equipos que se clasifiquen a través de los 'play-offs' en marzo de 2024.