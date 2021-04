Joseba Larrañaga: "Estoy un tanto sorprendido por la reacción del presidente del Valencia"

Un informe de LaLiga concluye que no hubo insulto de Cala a Diakhaby. Tras la noticia que avanzó este jueves El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga ha querido valorar en Tiempo de Análisis las últimas informaciones sobre el 'caso Diakhaby'.

"¡Hola! ¿Qué tal estáis? En un día como este lo normal sería hablar del Clásico del próximo sábado, pero yo no voy a hablar porque ya va a hablar todo el mundo y ya está. Hay un tema que está ahora mismo candente y es el asunto de los presuntos insultos de Juan Cala a Diakhaby en el Valencia. Estoy un tanto sorprendido por la reacción un tanto histérica del presidente del Valencia pidiendo a todo el mundo que se sume a su causa. Vamos a analizar la situación muy detenidamente porque es un tema extremadamente sensible y hay que tocar con mucho mimo. Si hay insulto, evidentemente, Cala tiene que ser sancionado. Eso está fuera de toda duda. Lo que no sabemos es si lo hay. Lo que hay que hacer es demostrarlo. Si no se demuestra este asunto no va a ninguna parte. Dice el presidente del Valencia es que ningún club se está sumando a nuestra causa. Hay un club que dice que sí ha habido insultos y ha habido otro club que dice que no. ¿De qué lado vas si no lo sabes? Puede haber novedades en este aspecto. Algo debe de haber o puede haber, pero hasta que no se demuestre no podemos mojarnos. Si se demuestra, insisto, hay que ir a saco con el asunto y con todas las consecuencias hasta el final. La presunción de inocencia tiene que prevalecer siempre. Vamos a darle tiempo al asunto, que los expertos analicen todas las imágenes y si se demuestra Cala tendrá que pagarlo. Si no se demuestra nosotros no podemos hacer nada, es así por mucho que diga el presidente del Valencia".

Según informó Isaac Fouto, LaLiga tiene un informe realizado por una empresa de peritaje de lectura de labios y en él se concluye que no hubo insulto racista.

Anil Murthy y el Valencia continúan defendiendo a su jugador Mouctar Diakhaby. Después de los comunicados emitidos por el club 'che' en los últimos días, en esta ocasión ha sido el propio presidente quien ha atendido al medio británico The Athletic para denunciar, además, que no ha recibido ningún apoyo por parte de ningún club de LaLiga.



"Ningún club español ha defendido al Valencia, honestamente, no me sorprende... Así están las cosas por aquí", ha contestado el presidente del Valencia cuestionado sobre el tema del racismo. "De otras ligas sí, por eso tenemos que ponernos, de verdad, manos a la obra", ha añadido.

