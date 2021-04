Joseba Larrañaga: "Entre que uno pincha y el otro también vamos a ver si el Sevilla no se lleva el campeonato"

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha analizado cómo queda LaLiga después del pinchazo este jueves del Barcelona en casa contra el Granada. A falta de cinco partidos para el final de la temporada cuatro equipos (Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla) están separados en la tabla por solo tres puntos con dos duelos pendientes entre ambos: Barcelona-Atlético de Madrid y Sevilla-Real Madrid en la 35ª jornada.

“Estamos un tanto sorprendidos de cómo se está desarrollando la recta final de la temporada. La conclusión a la que llegamos es que no tenemos ni puñetera idea de fútbol. Es algo absolutamente imprevisible y no tenemos ni idea porque no podíamos ni imaginar que el Barça fuera a perder con el Granada y que ahora la lucha por LaLiga haya quedado mucho más abierta. ¿Qué pasará a partir de ahora? Cualquiera se aventura a hacer un vaticinio de quién va a ganar el campeonato. Desde luego, el Atlético de Madrid ha resurgido de sus cenizas porque estaba prácticamente hundido y ahora tiene en su mano el ganar LaLiga.

Si nos preguntamos cuál es el equipo que mejor está ahora mismo, sin duda alguna de los que optan a ganar LaLiga es el Sevilla. El Sevilla es sin duda alguna, para mí, el equipo más fiable de todos. Lleva una racha espectacular de ocho victorias y un empate y no tiene pinta de que vaya a flaquear. Así que vamos a ver si entre que uno pincha y el otro pincha el Sevilla viene por detrás y no se va a llevar el campeonato.

Está en una situación realmente positiva para el conjunto que dirige Julen Lopetegui así que vamos a ver. Preveíamos que los equipos iban a perder puntos hasta el final de temporada, pero lo que no esperábamos es que el Atlético de Madrid perdiera en Bilbao, el Barça perdiera contra el Granada en casa, el Real Madrid empatara con el Betis y el Sevilla fuera el único que estuviera sacando la cabeza ahora mismo.

La verdad es que si se ve desde un punto de vista neutral cómo está ahora mismo el campeonato es una auténtica gozada. Es una Liga que no vivíamos desde hace muchísimos años con cuatro candidatos serios y firmes al título. Así que, qué Dios reparta suerte y vamos a ver cuál es el que menos falla de todos porque ahora mismo yo si fuera aficionado del Sevilla estaría bastante ilusionado”.