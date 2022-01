Joseba Larrañaga: "A Djokovic ya se le ha ido la pinza y se ha convertido en una figura que no tiene sentido"

El presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, no escatimó en críticas a la actitud de Novak Djokovic, que se resiste a abandonar Australia, donde tiene impedido el acceso por no estar vacunado contra la Covid-19.

Y es que el inicio la temporada tenística llega en pleno pico de contagios en todo el mundo por la variante ómicron: "Ya bastante hemos tenido hasta el momento, parece que las primeras semanas de 2022 nos van a costar un poco. Porque, ¿quién no está roedado, si no lo habéis sufrido ya, de gente que ha dado positivo, de gente confinada...?"





"Son cosas que, seguro, habréis vivido en vuestras propias carnes. Y en estas, aparece la figura mesiánica de Novak Djokovic dando lecciones sobre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer el mundo después de su sainete en Australia, donde sigue internado y confinado en un hotel a las afueras de un hotel de Melbourne".

"Es verdad que Djokovic, cuando sufrió un bajón importante en su carrera, que incluso le hizo pensar en su retirada, se refugió en teorías espirituales, trabajando sobre todo el aspecto mental y buscando estímulos más allá de la vida física. Lo que pasa es que ya se la ha ido la pinza y se ha convertido en una figura que no tiene ningún sentido", critica Larrañaga.

"Esto terminará con Djokovic en Serbia o en Marbella"

Joseba exige, ante todo, respeto, pero en todas las direcciones: "Yo soy partidario de respetar a todo el mundo, y yo no soy partidario de que se vacune todo el mundo. Yo me he vacunado tres veces ya, pero creo que aquí cada uno tiene que decidir lo que hacer con su cuerpo. Y, por supuesto, si hay que respetar a todo el mundo, también hay que respetar a aquellos que consideran que si tú no estás vacunado, tú no puedes entrar en tal sitio o en tal otro, para eso son los dueños del sitio. Así que, si no cumples las condiciones, te vas a tu casa y ya está".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me imagino que esto terminará con Djokovic en Serbia, o en Marbella, que es donde vive habitualmente, y sin su participación en el Open de Australia, porque todo lo contrario sería ir en contra de la legislación local y, por supuesto, podría provocar un problema enorme. Así que, me temo que no veremos a Djokovic en el Open de Australia. A ver qué pasa...", finaliza.

Djokovic se queda en Melbourne hasta el lunes









Novak Dkojovic permanecerá en Melbourne hasta el próximo lunes, 10 de enero, después de haber impugnado al Tribunal Federal de Apelación la decisión de no haber podido ingresar al país al no presentar certificado de vacunación y no tener su visado en regla según la normativa del país.

Por su parte, el abogado Christopher Tran, en representación del gobierno federal, dijo que el gobierno nunca se opuso a una orden judicial contra la deportación inmediata. El juez Anthony Kelly, por su lado, aplazó el caso para ser escuchado este lunes, una semana antes de que comience el Abierto de Australia, indica 'The Age'.

Sin embargo, su presencia en el torneo se complica si la decisión no llegase el lunes, algo que ha dejado entrever el juez del caso, que se ha ofrecido a resolver el conflicto en línea para agilizar la sentencia. El Abierto de Australia también necesita buscar un sustituto a Djokovic si finalmente no compite en la pista rápida de Melbourne.