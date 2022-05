Joseba Larrañaga: "Creo que Mbappé tiene pocas dudas de dónde va a jugar la temporada que viene"

El Real Madrid se ha metido en la final tras remontar al Manchester City en un partido que pasará para la historia de la Champions League. Un día después de esa gesta, Le Parisien ha informado que Kylian Mbappé está muy cerca de renovar con el Paris Saint-Germain.

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha querido comentar esta información en Tiempo de Análisis.

"Muy buenas a todos. Espero que estéis bien en este fin de semana ya caluroso. Vamos a hablar de Mbappé. Melchor Ruiz ha asegurado que la oficialidad del fichaje de Mbappé por el Real Madrid será la primera semana de julio. Ahí está la noticia. Esta noche lo vamos a comentar, hay una información de Le Parisien que dice que las posturas se han acercado mucho entre Mbappé y el PSG y eso invita a pensar que ampliará su contrato con el club parisino. Toda la gente que cubre al Real Madrid está convencida de que Mbappé va a venir al Madrid y no tenemos por qué no creerlo porque se trata de un acuerdo que ya está cerrado desde hace tiempo. No firmado pero sí cerrado. Así que vamos a pensar en ese tipo de condiciones. Además, viendo cómo se ha desarrollado la Champions del Madrid este año, creo que Mbappé tiene pocas dudas de dónde tiene que jugar el año que viene. Que un equipo que no estaba entre los favoritos, se haya metido en la final, me imagino que al jugador tambien le invitará a pensar que si quiere ganar la Champions tiene que estar en el Santiago Bernabéu. Así que vamos a pensar que va a venir, hasta que sea oficial, que todavía nos queda un rato".

La madre de Mbappé niega un principio de acuerdo con el PSG



La madre del delantero francés Kylian Mbappé, Fayza Lamari, desmintió en sus redes sociales el principio de acuerdo alcanzado con el París Saint-Germain, anunciado en la tarde de este jueves por 'Le Parisien'.

"No hay ningún principio de acuerdo con el París Saint-Germain (ni con ningún otro club). Las conversaciones sobre el futuro de Kylian continúan en un clima de gran serenidad para permitirle tomar la mejor decisión, en el respeto de todas las partes implicadas", escribió Fayza en su cuenta oficial de Twitter en un mensaje que en minutos se hizo viral.

??¡REACCIÓN!



????La madre de @KMbappe NIEGA la información de Le Parisien.



???"No hay principio de acuerdo ni con el PSG ni con ningún otro club".#Mbappe#PSG#RealMadridpic.twitter.com/jzmF9NMr5Q — Tiempo de Juego (@tjcope) May 5, 2022





La respuesta del entorno de Mbappé se produjo minutos después de la aparición en 'Le Parisien' de una información titulada "Renovación a la vista", que apuntaba a un acuerdo por dos temporadas para la renovación del contrato del delantero que expira el próximo 30 de junio, con un salario de 50 millones de euros más un bonus por el acuerdo.

Mbappé no ha aceptado las numerosas propuestas que hasta la fecha le ha presentado el PSG y en varias ocasiones apuntó que está en un período de reflexión para tomar, a final de temporada, la decisión sobre el club en el que jugará la próxima temporada.

Informa Melchor Ruiz: Mbappé será jugador del Real Madrid la primera semana de julio

Según ha desvelado Melchor Ruiz, la primera semana de julio se hará oficial el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Una vez que el futbolista francés termine su contrato el 30 de junio de este año con el Paris Saint-Germain, el club blanco hará oficial su llegada.

De esta manera, Kylian Mbappé cumplirá su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid y, a su vez, el equipo blanco incorporará a uno de los mejores futbolistas del momento. Una combinación que promete dar muchas alegrías en el Estadio Santiago Bernabéu la próxima temporada.

Kylian Mbappé