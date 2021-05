Joseba Larrañaga: "Casi nunca di como favorito al Atleti para LaLiga, pero se lo merecen"

Joseba Larrañaga, el presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado en Tiempo de Análisis la última jornada de LaLiga y la temporada del Atlético de Madrid. Los rojiblancos son líderes y dependen de sí mismos para levantar su 11º título de Liga.

"Pues esto ya está a punto de acabarse, el campeonato se nos ha pasado volando, entre el confinamiento y otras cosas, están ya las 37 jornadas consumidas y nos falta la última jornada, en la que parece que el Atlético de Madrid va a ser campeón de Liga. Además es lo que merece. Tengo que reconocer que casi nunca le he dado como uno de los favoritos a ganar el título de Liga, sí uno de los aspirantes. Sobre todo en la primera mitad, pero cuando empezó el bajón yo pesaba que no iba a parar. Al final ese penalti fallado por Fidel del Elche, esa gran primera parte en Barcelona y a partir de ahí sí que ha ido consiguiendo los puntos para ser el justo campeón de Liga. Yo creo que se abre una época importantísima para el Atlético de Madrid, porque tiene un bloque consolidad, un entrenador que no ofrece dudas y ante dos rivales que a partir de ahora tiene que acometer una restructuración, empezando por el entrenador. Puede empezar una época gloriosa para el Atlético. Aventurar cosas en el fútbol no es fiable, pero puede ser una época gloriosa para el conjunto rojiblanco".

Este jueves, la Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 38 en LaLiga Santander.

Será la jornada en la que Atlético de Madrid o Real Madrid se proclamen campeónes de Liga. Para dichos encuentros, arbitrarán: Sánchez Martínez y Soto Grado en el VAR para el partido entre Valladolid y Atlético, mientras que en el Real Madrid - Villarreal estarán Munuera Montero y De Burgos Bengoetxea para el VAR.

ÁRBITROS PARA LA JORNADA 38

Levante - Cádiz (Viernes, 21/05 a las 21h)

Xavier Estrada Fernández | Pablo González Fuertes (VAR)

Celta de Vigo - Real Betis (Sábado, 22/05 a las 18h)

Jesús Gil Manzano | Valentín Pizarro Gómez (VAR)

Eibar - Barcelona (Sábado, 22/05 a las 18h)

Santiago Jaime Latre | Mario Melero López (VAR)

Huesca - Valencia (Sábado, 22/05 a las 18h)

Guillermo Cuadra Fernández | José Luis González González (VAR)

Osasuna - Real Sociedad (Sábado, 22/05 a las 18h)

Jorge Figueroa Vázquez | Ignacio Iglesias Villanueva (VAR)

Real Madrid - Villarreal (Sábado, 22/05 a las 18h)

José Luis Munuera Montero | Ricardo De Burgos Bengoetxea (VAR)

Real Valladolid - Atlético de Madrid (Sábado, 22/05 a las 18h)

José María Sánchez Martínez | César Soto Grado (VAR)

Elche - Athletic (Sábado, 22/05 a las 18h)

Carlos Del Cerro Grande | Alejandro Hernández Hernández (VAR)

Granada - Getafe (Domingo, 23/05 a las 18.30h)

David Medié Jiménez | Juan Martínez Munuera (VAR)

Sevilla - Deportivo Alavés (Domingo, 23/05 a las 21h)

Isidro Díaz De Mera Escuderos | Adrián Cordero Vega (VAR)

Un total de 130 agentes de la Policía Municipal vigilarán este sábado, a partir de las 19 horas, las fuentes de Neptuno y Cibeles para impedir celebraciones por el título de Liga, que ganará el Atlético de Madrid o el Real Madrid.

Así lo ha detallado la portavoz del Gobierno Municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, quien ha precisado que el tráfico estará abierto, aunque "si hubiera que cortar, se tendrá la previsión. El objetivo es evitar aglomeraciones", ha manifestado Sanz, quien ha hecho un llamamiento para que no se acuda a estos espacios, pues aún continúa la pandemia.

A estos efectivos de la Policía Municipal hay que sumar los que despliegue el Cuerpo de la Policía Nacional, dado que el dispositivo de seguridad ante la celebración del título liguero es conjunto entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, en cumplimiento de las medidas preventivas en materia de salud pública determinadas por las autoridades sanitarias.

EVITAR LA VENTA Y EL CONSUMO DE ALCOHOL

El dispositivo de seguridad establecido por la Policía Municipal de Madrid, en contacto con el resto de administraciones, tiene el objetivo primordial de impedir las aglomeraciones de personas en la vía pública y tratar de que el tráfico siga fluyendo en la habitual zona de celebración del equipo ganador.

Además, los policías municipales evitarán la venta ambulante y el consumo de alcohol en la vía pública, y emplearán los drones de la Sección de Apoyo Aéreo para vigilar el transcurso del dispositivo desde el aire.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho estos días reiterados llamamientos a "hacer un ejercicio de responsabilidad y por tanto que no se produzcan aglomeraciones, pero cualquiera es libre para poder ir a esas fuentes".

"Por eso preparamos un dispositivo para evitar en la medida de lo posible que se produzcan esas aglomeraciones estableciendo diversos anillos para ir filtrando a las personas y cuando se considere que es un número excesivo poder cortar el acceso a esas fuentes", aseveró.

La delegada del Gobierno, Mercedes González, ya señaló hace unos días que están hablando con el Atlético de Madrid, al que ha agradecido su predisposición para que los aficionados no salgan masivamente a las calles el sábado para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, han organizado un cordón policial y más medidas, que fueron acordadas en la reunión técnica celebrada entre Policía Municipal y Nacional la semana pasada.