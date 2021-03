Joseba Larrañaga: " El Atleti se enfrenta a su partido liguero más importante, desde el Camp Nou en 2014"

Joseba Larrañaga, uno de los directores de El Partidazo de COPE, analiza en 'Tiempo de Análisis' el proximo derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, decisivo para LaLiga.

"Hoy más que un comentario, voy a dejar muchas preguntas en el aire. Hay que hablar del derbi del próximo domingo, seguramente es el partido más importante del Atlético de Madrid, desde aquel partido en el Camp Nou en el que consiguió su última liga, la temporada 2013-2014. El clásico del domingo tiene unas connotaciones extraordinarias para el campeonato de liga, pero claro, incógnitas hay muchas como por ejemplo desde el punto de vista del Real Madrid, ¿qué es lo que va a hacer el Real Madrid? ¿Cómo va a rehacer Zinedine Zidane el once con tantas bajas? ¿Llegará o no llegará Benzema? ¿Tendrá delantero centro tras la lesión de Mariano? Cuando el Real Madrid peor está, es cuando saca la casta. Y por supuesto, la gran duda, ¿Qué hará el Atlético? ¿Cómo planteará el Cholo el partido? El último partido de Liga de Campeones contra el Chelsea nos dejó un poco decepcionados porque pensó en un partido de 180 minutos y no en los 90 minutos, le salió mal la cosa ¿Veremos un Atlético de Madrid que vaya a por todas a dar un puñetazo sobre la mesa para llevarse el título de liga? ¿Le Valdrá el empate al Atleti? Seguramente sí, depende de lo que haga el Barcelona en Pamplona ¿Habrá liga? ¿Se meterá el Real Madrid o el Barcelona en la pelea? ¿Dará un puñetazo en la mesa el Atlético? Muchas interrogantes, vamos a vivir intensamente ese partido. Mucha suerte para todos".

Jose Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, hará este domingo el saque de honor en los minutos previos a la disputa del derbi de la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

Al ser un partido tan representativo para la ciudad y en una fecha tan señalada, una vez que se cumplirá un año del último encuentro con público en el recinto rojiblanco, el 7 de marzo de 2020 frente al Sevilla (2-2), por la Covid-19, se ha elegido a Martínez Almeida para este acto al ser el alcalde de Madrid, además de ser socio y abonado del Atlético de Madrid.

La Federación Española de Fútbol designa a Alejandro Hernández Hernández y, en el VAR, a José Luis González González como árbitros del derbi que se celebra este domingo en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en el Wanda Metropolitano, a las 16.15 horas. El partido corresponde a la 26ª jornada de LaLiga Santander.

Primer derbi para Hernández Hernández

Para Hernández Hernández será su primer derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid. Al Real Madrid le ha arbitrado en 25 partidos de LaLiga Santander, dos en la temporada 2020-2021: lo hizo en la jornada 10 frente al Villarreal en La Cerámica (1-1) y en la jornada 20 frente al Deportivo Alavés, en Mendizorroza (1-4).

Al Atlético de Madrid, esta temporada, sólo le ha arbitrado en una ocasión: en la jornada 5, también frente al Villarreal, partido que acabó con 0-0 en el Wanda Metropolitano.