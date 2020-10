Wimbledon no descarta celebrar su edición de 2021 a puerta cerrada

Los organizadores del torneo de Wimbledon no descartan celebran su edición del año que viene a puerta cerrada, después de no poder desarrollar la de 2020 por culpa del coronavirus y siendo el único de los cuatro 'Grand Slam' que no se disputó.

"Estamos activamente comprometidos en la planificación del campeonato del próximo y estamos considerando múltiples escenarios operativos en este momento, dado que todavía quedan muchos meses. Estos escenarios se dividen en un torneo con su capacidad total, con una capacidad reducida y a puerta cerrada, todos los cuales dependen del estado de las pautas gubernamentales y de salud pública", señaló en un comunicado el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

