Tomás Carbonell, entrenador de Roberto Bautista: "No queríamos poner en riesgo el torneo de Wimbledon"

La retirada de Roberto Bautista por covid de Wimbledon ha sido una de las noticias más significativas de las últimas horas: "No estaba al 100% pero hemos decidido no jugar porque no estaba al cien por cien y porque era un problema de poner en riesgo a los demás", confirmó su enternador Tomás Carbonell en El Partidazo de COPE.

"Se podían haber buscado maneras para estar lo más parecido a jugar en buen estado de forma, pero hemos visto que al final tenemos que entrenar con la gente y poníamos en riesgo al torneo en cierta manera... Es que el contacto es muy estrecho con otro jugadores, no hay espacios para tener una seguridad total. No hemos querido forzar la máquina cuando se trata de un problema de salud", aclaró el extenista.





Nadie de la organización les ha preguntado nada, ni les ha hecho observación alguna: "Podríamos ni habernos hecho las pruebas, pero queríamos saber si esto era un resfriado pero queríamos saber donde estábamos". Y es que, en el caso de haberse producido un simple catarro, "podríamos haberle puesto algún remedio, legal por supuesto, para que pudiera estar bien durante unas tres horas".

Bautista pasó con algo de fiebre el miércoles, "hoy ya casi nada", con síntomas leves de fatiga y dolor muscular. Pero su entrenador recuerda que tanto él, en su época de jugador, como su pupilo, y casi cualquier tenista, ha jugado en condiciones físicas peores: "Hace años, cuando no sabíamos lo que era el covid, hemos jugado en situaciones parecidas".

El tenista ya se encuentra en su domicilio descansando y recuperándose del covid-19.